Penyebab Ragnar Oratmangoen Bakal Dilepas FC Groningen di Musim Panas 2024

GRONINGEN – Direktur Pelatihan Pemain FC Groningen, Art Langeler telah mengonfirmasi pihaknya akan melepas pemain Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen di musim panas 2024. Penyebab utamanya karena klub Liga 2 Belanda itu merasa Ragnar sudah tak memenuhi syarat untuk bermain di skuad utama FC Groningen.

Masa depan Ragnar Oratmangoen kini sudah jelas setelah Groningen mengonfirmasi tidak akan membawanya ke skuad musim depan. Pemain berusia 26 tahun akan kembali ke Groningen setelah dipinjamkan selama semusim di Fortuna Sittard.

Ragnar bersama dengan Kevin Van Veen dan Florian Kruger akan didepak dari Groningen pada akhir musim ini. Ketiganya disebut tidak masuk dalam rencana pelatih Groningen, Dick Lukkien.

“Mereka (Ragnar, Van Veen, Kruger) tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk tim utama dan harus pergi,” kata Langeler dikutip dari Voetbal International, Rabu (19/6/2024).

Sebab itu, Ragnar bisa berstatus tanpa klub andai belum mendapatkan klub baru setelah berpisah dengan Groningen. Belum ada tanda-tanda kemana Ragnar akan berlabuh selanjutnya.