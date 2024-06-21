Liga 1 2024-2025: PT LIB Pastikan Championship Series Ditiadakan!

PT LIB pastikan Championship Series ditiadakan pada gelaran Liga 1 2024-2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Ferry Paulus.

Ferry mengatakan kompetisi Liga 1 pada musim depan akan kembali full fase reguler. Dengan begitu, format kompetisi akan kembali seperti dulu.

“Championship series sudah enggak ada. Jadi kompetisi full,” kata Ferry kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Menara Danareksa, Kamis 20 Juni 2024.

Ferry menjelaskan alasan peniadaan fase championship karena mengacu pada kebutuhan Timnas Indonesia. Diketahui, PT LIB dan PSSI baru saja menyinkronisasi jadwal kompetisi Liga 1 dan agenda Timnas Indonesia hingga tiga musim ke depan atau tepatnya 2027.

“Sebenarnya (championship series) bukan tidak baik, ya,” jelas Ferry.

“Ini banyak slot kebutuhan tim nasional yang harus dipenuhi, kaitannya tadi tuh, Pak Marji (Sumardji, Ketua Badan Tim Nasional) bilang ada 4 hari sebelum FIFA Matchday ada libur, padahal di banyak negara kan harus (pertandingan) habis di waktu FIFA Matchday,” lanjutnya.

“Ini kita memang memberi ruang kepada tim nasional untuk bisa memanfaatkan training center yang sifatnya dibutuhkan Badan Tim Nasional, pelatih khususnya, supaya tidak lagi ada penghentian di tengah jalan,” tuturt Ferry Paulus.