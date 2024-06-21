Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

2 Pemain Keturunan Indonesia yang Gegerkan Bursa Transfer Liga Inggris, Nomor 1 Incaran Shin Tae-yong!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |12:00 WIB
2 Pemain Keturunan Indonesia yang Gegerkan Bursa Transfer Liga Inggris, Nomor 1 Incaran Shin Tae-yong!
Anak asuhan Shin Tae-yong, Elkan Baggott, bikin geger bursa transfer Liga Inggris. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 2 pemain keturunan Indonesia yang bikin geger bursa transfer Liga Inggris di musim panas 2024 akan diulas Okezone. Saat ini ada banyak pemain berdarah Indonesia yang mentas di sejumlah kompetisi top Eropa.

Di Serie A ada Tijjani Reijnders yang menjadi personel andalan AC Milan. Kiprah apiknya di AC Milan membuatnya menjadi kartu AS Timnas Belanda racikan Ronald Koeman.

Kemudian di Premier League ada Pascal Struijk yang bermain untuk Leeds United. Berhubung tak kunjung dipanggil dan bermain untuk Timnas Belanda, masih ada Kesempatan bagi PSSI untuk mendekati pemain belakang yang satu ini guna memperkuat Timnas Indonesia.

Bukan tak mungkin, dalam waktu dekat bakal ada pemain Keturunan Indonesia lain yang meramaikan percaturan sepakbola di Inggris. Sebab, sejumlah rumor mulai ramai beredar terkait pemain-pemain keturunan Indonesia dan kemungkinannnya merumput di Negeri Ratu Elizabeth. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 2 pemain Keturunan Indonesia yang gegerkan bursa transfer Liga Inggris di musim panas 2024:

2. Elkan Baggott

Elkan Baggott

Menurut media asal Inggris, East Anglian Daily Times, Elkan Baggott tak masuk rencana sang klub yang baru saja merasakan manisnya promosi ke Premier League, Ipswich Town. Paling realistis adalah meminjamkan Elkan Baggott ke klub lain, layaknya tiga musim terakhir.

Masalahnya, kontrak Elkan Baggott bersama Ipswich Town berakhir pada 30 Juni 2025. Kemungkinan besar, bek 22 tahun itu dilepas secara gratis ketika kontraknya berakhir pada musim panas 2025.

Halaman:
1 2
      
