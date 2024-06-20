Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Denmark vs Inggris di Euro 2024 Malam Ini, Klik di Sini!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |16:58 WIB
Link Live Streaming Denmark vs Inggris di Euro 2024 Malam Ini, Klik di Sini!
Berikut link live streaming Denmark vs Inggris di Euro 2024 malam ini. (Foto: REUTERS)
A
A
A

LINK live streaming Denmark vs Inggris di Euro 2024 di matchday kedua Grup C Euro 2024 dapat klik di sini! Denmark vs Inggris akan bentrok di Frankfurt Arena pada Kamis (20/6/2024) pukul 23.00 WIB.

Kedua tim sama-sama memburu kemenangan di laga nanti malam. Timnas Inggris bakal lolos ke 16 besar Euro 2024 jika menang atas Denmark. Sementara Denmark, kemenangan bakal menjaga peluang mereka melaju ke babak selanjutnya.

Timnas Inggris menang 1-0 atas Serbia di matchday pertama Grup C Euro 2024. (Foto: REUTERS)

Baca Juga:
baca_juga

(Timnas Inggris menang 1-0 atas Serbia di matchday pertama Grup C Euro 2024. (Foto: REUTERS)

Kiper Timnas Denmark Kasper Schmeichel pun mewaspadai betul Timnas Inggris racikan Gareth Southgate. Ia melihat Timnas Inggris dihuni banyak pemain brilian.

“Ketika Anda melihat ke seluruh lapangan, mereka (para pemain Timnas Inggris) telah membuktikan bakatnya. Pemain dengan banyak pengalaman, pemain yang telah memenangkan banyak gelar di level klub musim ini,” kata Schmeichel dilansir dari situs UEFA, Kamis (20/6/2024).

Meski begitu, bukan berarti Danish Dynamite -julukan Timnas Denmark- tidak bisa membuat kejutan dengan mengalahkan Inggris. Schmeichel mengatakan hal itu bisa terjadi jika Denmark bermain bagus dan memanfaatkan segala peluang yang ada.

“Untuk mengalahkan mereka, kami harus berada di puncak permainan kami. Kami harus tetap kompak,” ujar mantan kiper Leicester City ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661247/timnas-futsal-u19-indonesia-raih-runner-up-asean-u19-boys-futsal-championship-2025-kkj.webp
Timnas Futsal U19 Indonesia Raih Runner Up ASEAN U19 Boy's Futsal Championship 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/bri_resmi_gandang_barcelona.jpg
BRI Resmi Gandeng Barcelona hingga 2027, 29 Juta Fans Indonesia Jadi Kunci Kerja Sama Raksasa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement