Link Live Streaming Denmark vs Inggris di Euro 2024 Malam Ini, Klik di Sini!

Berikut link live streaming Denmark vs Inggris di Euro 2024 malam ini.

LINK live streaming Denmark vs Inggris di Euro 2024 di matchday kedua Grup C Euro 2024 dapat klik di sini! Denmark vs Inggris akan bentrok di Frankfurt Arena pada Kamis (20/6/2024) pukul 23.00 WIB.

Kedua tim sama-sama memburu kemenangan di laga nanti malam. Timnas Inggris bakal lolos ke 16 besar Euro 2024 jika menang atas Denmark. Sementara Denmark, kemenangan bakal menjaga peluang mereka melaju ke babak selanjutnya.

Timnas Inggris menang 1-0 atas Serbia di matchday pertama Grup C Euro 2024.

Kiper Timnas Denmark Kasper Schmeichel pun mewaspadai betul Timnas Inggris racikan Gareth Southgate. Ia melihat Timnas Inggris dihuni banyak pemain brilian.

“Ketika Anda melihat ke seluruh lapangan, mereka (para pemain Timnas Inggris) telah membuktikan bakatnya. Pemain dengan banyak pengalaman, pemain yang telah memenangkan banyak gelar di level klub musim ini,” kata Schmeichel dilansir dari situs UEFA, Kamis (20/6/2024).

Meski begitu, bukan berarti Danish Dynamite -julukan Timnas Denmark- tidak bisa membuat kejutan dengan mengalahkan Inggris. Schmeichel mengatakan hal itu bisa terjadi jika Denmark bermain bagus dan memanfaatkan segala peluang yang ada.

“Untuk mengalahkan mereka, kami harus berada di puncak permainan kami. Kami harus tetap kompak,” ujar mantan kiper Leicester City ini.