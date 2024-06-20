Jadwal Siaran Langsung Timnas Denmark vs Inggris di Euro 2024 Malam Ini, Live di RCTI!

Timnas Inggris akan menghadapi Denmark di laga lanjutan fase grup Euro 2024 (Foto: Reuters)

FRANKFURT – Timnas Inggris akan menantang Denmark pada matchday kedua Grup C Euro 2024. Pertandingan tersebut rencananya digelar di Frankfurt Arena, Frankfurt, Jerman, Kamis (20/6/2024) pukul 23.00 WIB.

Jelang laga tersebut, Gareth Southgate tak ingin skuadnya hanya bergantung pada Jude Bellingham seorang. Southgate mengingatkan kepada semua pemain Inggris untuk bisa memberikan kontribusi terbaiknya.

Kemenangan menjadi hasil yang wajib diraih Inggris jika ingin memastikan langkahnya ke babak 16 besar. Mengingat, sebelumnya The Three Lions menang tipis 1-0 atas Serbia lewat gol tunggal Bellingham.

Southgate pun mengakui kualitas Bellingham. Namun, dia tak ingin Inggris hanya bergantung pada gelandang Borussia Dortmund tersebut. Pelatih berusia 53 tahun ini ingin semua pemainnya memberikan kontribusi terbaiknya.

“Bellingham menyenangkan untuk diajak bekerja sama, sangat mudah untuk dilatih. Namun semua orang harus berkontribusi, kesuksesan tim tidak hanya datang dari dia,” kata Southgate, dilansir dari situs resmi UEFA, Kamis (20/6/2024).

Sementara, Inggris dinilai lebih dijagokan ketimbang Denmark. Tapi, Southgate tidak merasa seperti itu. Menurutnya, yang terpenting adalah skuad The Three Lions bisa tampil oke sehingga meraih hasil terbaik.