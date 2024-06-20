Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Spanyol vs Italia di Piala Eropa 2024 Malam Ini, Klik di Sini!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |17:02 WIB
Link Live Streaming Timnas Spanyol vs Italia di Piala Eropa 2024 Malam Ini, Klik di Sini!
Timnas Italia akan menghadapi Spanyol di laga kedua Grup B Euro 2024 (Foto: Reuters)
TIMNAS Spanyol akan berhadapan dengan Italia dalam lanjutan Grup B Euro 2024. Pertandingan kedua tim akan berlangsung di Veltins Arena, Gelsenkirchen, Jerman pada Jumat (21/6/2024) pukul 02.00 WIB.

Pelatih Timnas Spanyol, Luis de la Fuente menganggap pertandingan itu bagai babak final sebuah turnamen. Sekadar diketahui, pertandingan dini hari nanti menjadi pertmuan ke-8 bagi kedua tim.

Pada tujuh pertandingan sebelumnya, La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- hanya mampu mengemas dua kemenangan. Mereka kalah tiga kali dari Italia, dan dua pertandingan lainnya berakhir imbang.

Di pertemuan terakhir pada Euro 2020, Timnas Spanyol harus mengakui kehebatan Italia setelah kalah adu penalti 1-1 (2-4). Sebab itu, laga mendatang beraroma balas dendam bagi La Furia Roja.

Namun, Luis de la Fuente tak mau menganggap remeh Gli Azzurri -julukan Timnas Italia. Menurutnya, tim besutan Luciano Spalletti itu mempunyai kekompakan yang bagus.

"Mereka adalah tim yang sedang naik daun dengan pola pikir kolektif yang sangat baik," kata Luis de la Fuente dikutip dari Reuters, Kamis (20/6/2024).

Halaman:
1 2
      
