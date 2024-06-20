Jadwal Siaran Langsung Timnas Spanyol vs Italia di Euro 2024 Malam Ini, Live di RCTI!

Timnas Spanyol akan menghadapi Italia di laga kedua fase grup Euro 2024 (Foto: Reuters)

TIMNAS Spanyol akan melawan Italia di matchday kedua Grup B Euro 2024. Pertandingan La Roja -julukan Timnas Spanyol- kontra Italia akan digelar di Stadion Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Jerman, Jumat (21/6/2024) pukul 02.00 WIB.

Laga ini menjadi laga yang teramat krusial bagi kedua kesebelasan. Jelang laga tersebut, pelatih Spanyol, Luis De la Fuente mengklaim skuadnya siap untuk ‘main lumpur’ alias bermain kotor-kotoran demi mengunci kemenangan.

Pasalnya, Spanyol dan Italia punya peluang yang sama untuk bisa mengunci tiket lolos 16 besar lebih dulu. Hal itu bisa terjadi jika mereka bisa memenangkan pertandingan dini hari nanti.

De la Fuente sadar bahwa laga melawan Italia akan berjalan super sengit. Oleh karenanya, dia menyatakan Spanyol siap bermain habis-habisan untuk bisa meraih kemenangan.

“Kami siap untuk bermain lumpur, menggali lebih dalam di tambang dan seharian di kantor. Siap untuk segalanya,” kata De la Fuente, dilansir dari Reuters, Kamis (20/6/2024).

Juru taktik berusia 62 tahun itu mengaku sudah paham permainan dari Gli Azzurri -julukan Timnas Italia. De la Fuente bahkan berharap Italia bisa memberikan penampilan agresif sehingga akan membuat laga penting ini menjadi semakin menarik.