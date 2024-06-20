Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Pencetak Gol Tercepat Sepanjang Masa Piala Dunia yang Jadi Sopir Taksi di Amerika Serikat Gara-Gara Korban Politik

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |11:52 WIB
Kisah Pencetak Gol Tercepat Sepanjang Masa Piala Dunia yang Jadi Sopir Taksi di Amerika Serikat Gara-Gara Korban Politik
Hakan Sukur (kanan) bersama Erdogan pada 2011. (Foto: REUTERS)
A
A
A

KISAH pencetak gol tercepat di Piala Dunia, Hakan Sukur, yang menjadi sopir taksi di Amerika Serikat gara-gara politik akan diulas Okezone. Sosok Hakan Sukur pasti tak asing dengan penikmat sepakbola era 1990-an hingga 2000-an awal.

Sewaktu aktif sebagai pesepakbola, Hakan Sukur pernah berkarier bersama klub-klub teras Eropa seperti Galatasaray, Parma, Inter Milan hingga Blackburn Rovers. Prestasi Hakan Sukur di level klub adalah mengantarkan Galarasaray delapan kali juara Liga Turki dan sekali kampiun Piala UEFA (sekarang Liga Europa).

Hakan Sukur (kanan) saat memenangkan trofi Piala UEFA 1999-2000 bersama Galatasaray. (Foto: Instagram/@hakansukur54)

(Hakan Sukur (kanan) saat memenangkan trofi Piala UEFA 1999-2000 bersama Galatasaray. (Foto: Instagram/@hakansukur54)

Di tim nasional, Hakan Sukur mencatatkan 51 gol dari 112 penampilan bersama Timnas Turki. Hakan Sukur pun ambil bagian saat Timnas Turki finis ketiga di Piala Dunia 2002.

Aksi Hakan Sukur paling mencolok di perebutan posisi tiga Piala Dunia 2002 saat Turki menang 3-2 atas Korea Selatan. Saat itu, Hakan Sukur mencetak satu gol dan dua assist. Bahkan gol yang dibuat Hakan Sukur tercatat sebagai gol tercepat sepanjang masa di Piala Dunia, yakni ketika laga baru berjalan 11 detik!

Setelah pensiun pada 2008, Hakan Sukur terjun ke dunia politik. Ia bahkan terpilih sebagai anggota DPR di Turki beberapa tahun setelah pensiun.

Namun, semuanya berubah semenjak Turki dikuasai Erdogan pada 2011. Hakan Sukur yang berstatus oposisi dengan pemerintah, mendapat serangkaian tindakan kurang menyenangkan dari pemerintah setempat.

