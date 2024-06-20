Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ledek soal Tijjani Reijnders: Kalau Terima Undangan Timnas Indonesia, Dia Bakal Lawan Timnas Vietnam, Bukan Main di Euro 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |06:17 WIB
Media Vietnam Ledek soal Tijjani Reijnders: Kalau Terima Undangan Timnas Indonesia, Dia Bakal Lawan Timnas Vietnam, Bukan Main di Euro 2024
Pemain keturunan Indoinesia, Tijjani Reijnders saat membela Timnas Belanda di Euro 2024. (Foto: Reuters)
MEDIA asal Vietnam, Dan Tri, ikut senang pemain keturunan Indonesia, Tijjani Reijnders sempat menolak ajakan PSSI untuk dinaturalisasi pada 2022 silam. Sebab jika diterima, Reijnders mungkin hanya akan melawan Vietnam, bukan tampil di Euro 2024 bersama Belanda seperti saat ini.

Ya, Dan Tri seakan ikut senang Reijners batal tampil membela Timnas Indonesia. Menurut media Vietnam tesebut, keputusan pemain AC Milan itu bertahan menargetkan peluang tampil di Timnas Belanda membuahkan hasil.

Sebab kini Reijners memang sudah menjadi salah satu pemain andalan Timnas Belanda di lini tengah. Terbukti dari dirinya yang sudah sering mendapatkan menit bermain di tim De Oranje tersebut, termasuk saat di Euro 2024.

Reijnders melakukan debut di turnamen sebesar Euro saat membela Timnas Belanda melawan Polandia di Grup D Euro 2024. Ia bermain penuh 90 menit dan sukses membantu Belanda menang 2-1 atas Polandia.

Tijjani Reijnders

Melihat Reijnders begitu bersinar di Euro 2024 membuat Dan Tri menilai hal tersebut takkan terwujud jika pemain berusia 25 tahun itu ikut program naturalisasi PSSI pada 2022 silam. Menurut Dan Tri, jika membela Timnas Indonesia maka turnamen yang diikuti baru selevel Asia, dan melawan Vietnam lagi.

“Tijjani Reijnders mendapat undangan dari Federasi Sepak Bola Indonesia pada 2022. Dua tahun kemudian, ia menjadi bintang cemerlang di Euro 2024,” bunyi pernyataan Dan Tri dalam artikel berjudul ‘Bintang yang menolak Indonesia Itu, Kini Bersinar di Euro 2024, dikutip Kamis (20/6/2024).

Halaman:
1 2
      
