HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rayakan Hut Ke-97, Persebaya Surabaya Gelar Laga Uji Coba Lawan Runner-up Liga 3

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |04:28 WIB
Rayakan Hut Ke-97, Persebaya Surabaya Gelar Laga Uji Coba Lawan Runner-up Liga 3
Rayakan HUT Ke-97, Persebaya Surabaya gelar laga uji coba melawan Persibo Bojonegoro. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
A
A
A

SURABAYA - Persebaya Surabaya akan menggelar laga uji coba melawan runner-up Liga 3 2023-2024, yakni Persibo Bojonegoro, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), pada Sabtu 29 Juni 2024. Laga tersebut tak hanya sekadar uji coba semata, sebab sekaligus mrayakan ulang tahun Persebaya yang ke-97.

Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Candra Wahyudi menjelaskan, ada alasan teknis dan non-teknis yang membuat timnya memilih Persibo Bojonegoro, sebagai lawan ujicoba pertama menjelang Liga 1 musim 2024 - 2025. Dimana faktor pertama karena sesama tim Jawa Timur juga jadi perhatian.

"Tentu kami sebagai sesama tim Jawa Timur, ingin mengapresiasi juga bagaimana Persibo bisa lebih bagus, dan sepak bola di Jatim dan Indonesia juga lebih baik," ujar Candra Wahyudi, dikonfirmasi wartawan, dikutip Kamsi (20/6/2024).

Laskar Angling Dharma, julukan Persibo Bojonegoro juga dinilai lebih kompetitif dan siap secara tim. Pasalnya Persibo baru melakoni final Liga 3 nasional pada 7 Juni 2024 lalu melawan Adhyaksa Farmel FC.

Persebaya Surabaya

"Memang Persibo ini sekarang tim yang kemarin menjadi juara Liga 3 Jatim. Kemudian kemarin runner up Liga 3 Nasional dan lolos ke Liga 2," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
