LIGA INDONESIA

Pelatih Persebaya Surabaya Tanggapi Regulasi 8 Pemain Asing di Liga 1 2024-2025

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |08:28 WIB
Pelatih Persebaya Surabaya Tanggapi Regulasi 8 Pemain Asing di Liga 1 2024-2025
Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

PELATIH Persebaya Surabaya, Paul Munster, memilih untuk tidak menggunakan jatah pemain asing hingga delapan orang sesuai dengan regulasi terbaru. Sebagaimana diketahui, aturan Liga 1 musim 2024 - 2025 mendatang masing-masing tim boleh memiliki hingga delapan pemain asing.

Paul Munster mengaku sudah cukup dengan enam pemain asing, seperti musim sebelumnya. Dia belum memikirkan kemungkinan untuk menambah dua pemain asing lagi, sesuai regulasi yang ditentukan.

"Sekarang saya fokus pada enam. Berikutnya, dua lainnya saya ingin bersabar. Saya pikir seiring berjalannya waktu, saya bisa menilai lagi dengan pemain yang kami miliki dan kemudian kita bisa berdiskusi tentang dua pemain berikutnya,” ujar Paul Munster, usai latihan pada Selasa (18/6/2024).

Pelatih asal Irlandia Utara itu mengaku akan memilih dua kuota pemain asing itu dengan pemain lokal. Apalagi kata Munster, Persebaya memiliki beberapa pemain lokal bagus dan talenta pemain muda yang mumpuni.

"Prioritas utama saya sekarang adalah enam pemain itu, karena pemain lokal saya yang lain juga pemain bagus. Jadi kalau yang plus dua tidak lebih baik dari lokal, mereka tidak akan datang,” ucap pelatih berusia 42 tahun ini.

"Tahun ini kami fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Tidak banyak pemain tahun ini, hanya fokus pada sejumlah pemain tertentu. Itu saja, karena beberapa pemain dapat memainkan beberapa posisi berbeda,” pungkasnya.

