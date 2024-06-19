Pratama Arhan Akui Rindukan Sosok Elkan Baggott yang Selalu Terima Umpan Lemparan Mautnya

PRATAMA Arhan akui rindukan sosok Elkan Baggott yang selalu terima umpan lemparan mautnya. Kini, Elkan Baggott sendiri diketahui sudah absen di beberapa laga Timnas Indonesia karena tak mendapat panggilan dari sang pelatih, Shin Tae-yong.

Arhan diketahui jadi salah satu pesepakbola Indonesia yang punya keahlian khusus. Dia bisa melakukan lemparan bola ke dalam maut yang kerap berbuah gol.

Dengan kualitasnya ini, Arhan pun langganan dipanggil membela Timnas Indonesia. Dia jadi andalan Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia di berbagai kelompol usia, baik untuk U-23 hingga level senior.

Dalam sebuah wawancara yang ditayangkan dalam channel Youtube Justinus Lhaksana, Arhan pun membicarakan soal lemparan ke dalam mautnya itu. Dia pun turut menyebut nama Elkan Baggott dalam penjelasannya.

Kala itu, Arhan membeberkan siapa saja pemain Timnas Indonesia yang kerap menyambut bola lemparan ke dalamnya hingga bisa berbuah gol. Dia pun mengatakan bahwa Elkan Baggott jadi pemain yang biasanya paling sering diandalkan menyambut bola lemparan ke dalamnya itu.

Tetapi kini, sosok Elkan sudah cukup lama tak terlihat di skuad Timnas Indonesia. Sebab, dia tak mendapat panggilan dari Shin Tae-yong untuk sejumlah laga, termasuk saat Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.