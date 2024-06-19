2 Negara yang Bakal Pastikan Tiket 16 Besar Euro 2024 Malam Ini, Nomor 1 Tuan Rumah Jerman!

Jamal Musiala berpotensi antar Timnas Jerman lolos 16 besar Euro 2024 malam ini. (Foto: REUTERS)

SEBANYAK 2 negara yang bakal memastikan tiket 16 besar Euro 2024 malam ini akan diulas Okezone. Euro 2024 sudah merampungkan matchday pertama pada dini hari tadi.

Beberapa tim teras Eropa melewati matchday pertama dengan hasil positif. Sebut saja Timnas Jerman, Belanda, Prancis, Spanyol, Italia, Inggris hingga Portugal yang kompak meraih kemenangan.

Kemenangan di matchday pertama otomatis membuka jalan mereka ke babak 16 besar Euro 2024. Bahkan kemenangan di matchday kedua sudah cukup meloloskan mereka ke babak selanjutnya.

Malam ini hingga dini hari nanti, setidaknya ada dua negara yang sudah dapat memastikan tiket ke babak 16 besar Euro 2024. Lantas, siapa saja negara yang dimaksud?

Berikut 2 negara yang bakal memastikan tiket 16 besar Euro 2024 malam ini:

2. Swiss

(Timnas Swiss tampil garang di laga pembuka Grup A Euro 2024. (Foto: REUTERS)

Swiss dipastikan lolos ke 16 besar Euro 2024 jika menang atas Skotlandia dalam matchday kedua Grup A Euro 2024 yang berlangsung pada Kamis, 20 Juni 2024 dini hari WIB. Skuad La Nati -julukan Swiss- saat ini telah mengoleksi tiga angka, hasil kemenangan 3-1 atas Hungaria di matchday pertama.

Lantas, bagaimana jika Swiss ditahan Skotlandia malam ini? Skuad asuhan Murat Yakin belum dipastikan lolos ke 16 besar Euro 2024, namun peluangnya melaju ke babak selanjutnya semakin besar.

Disinyalir, koleksi empat angka sudah cukup meloloskan sebuah tim ke fase gugur Euro 2024. Hal itu karena ada empat tim peringkat tiga terbaik yang diizinkan melaju ke babak selanjutnya.