Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Terus Perkembangan Euro 2024 di Okezone sebagai Official Website Euro 2024, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |09:25 WIB
Update Terus Perkembangan Euro 2024 di Okezone sebagai Official Website Euro 2024, Klik di Sini!
Update terus perkembangan Euro 2024 di Okezone.com. Official Website Euro 2024. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

TIDAK terasa Euro 2024 sudah merampungkan matchday pertama. Mayoritas tim-tim teras Eropa seperti Jerman, Spanyol, Italia, Belanda, Prancis, Inggris dan Portugal melewati matchday pertama dengan kemenangan.

Raihan tiga poin di matchday pertama memperbesar peluang mereka lolos ke 16 besar Euro 2024. Berhubung ada peringkat tiga terbaik, tambahan satu angka saja dari dua laga sisa disinyalir sudah cukup meloloskan negara-negara di atas ke babak 16 besar Euro 2024.

Update perkembangan Euro 2024 di Okezone.com. (Foto: Okezone.com)

(Update perkembangan Euro 2024 di Okezone.com. (Foto: Okezone.com)

Bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan laga-laga berkelas dari Euro 2024, jangan khawatir. Sebab, Anda dapat mengikuti perkembangan terbaru dari gelaran sepakbola terakbar di Eropa ini dengan mengakses portal Okezone.com, tepatnya klik di sini.

Jadwal Euro 2024 di Okezone

(Jadwal Euro 2024 di Okezone)

Tidak hanya artikel-artikel terhangat seperti preview dan review pertandingan, klasemen maupun top skor Euro 2024 dapat Anda akses di Okezone.com. Tak hanya sampai di situ, highlight pertandingan dari Euro 2024 juga dapat diakses di Okezone.com.

Klasemen Euro 2024 di Okezone

Lengkapnya konten yang tersedia karena Okezone.com berstatus sebagai official website Euro 2024. Status ini membuat Okezone.com mesti cepat menyajikan konten-konten terbaru kepada Anda para pembaca setia.

Sekarang menarik menanti tim yang mana keluar sebagai juara Euro 2024. Ajang empat tahunan ini akan memasuki matchday kedua per har ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/50/1660865/terence-crawford-bongkar-fakta-mengejutkan-lawan-terberatnya-bukan-canelo-alvarez-nrd.webp
Terence Crawford Bongkar Fakta Mengejutkan: Lawan Terberatnya Bukan Canelo Alvarez
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/bek_sassuolo_jay_idzes.jpg
Pelatih Soroti Jay Idzes usai Bikin Penyelamatan Krusial Vs Bologna
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement