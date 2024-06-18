Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia yang Diprediksi Menggila di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Incar Gol Perdana untuk Garuda

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |22:57 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia yang Diprediksi Menggila di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Incar Gol Perdana untuk Garuda
5 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi menggila di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

ADA 5 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi menggila di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kelima nama tersebut adalah para pemain andalan pelatih Shin Tae-yong dalam beberapa laga terakhir Garuda.

Seperti yang diketahui, untuk pertama kalinya dalam sejarah Timnas Indonesia akan memainkan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia. Tentu lawan-lawan Timnas Indonesia nantinya akan semakin berat, namun Garuda diprediksi tetap bisa memberikan perlawanan.

Sejumlah pemain pun diprediksi bisa bersinar selama memainkan 10 pertandingan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia nanti. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia yang Diprediksi Menggila di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia:

5. Marselino Ferdinan

Marselino Ferdinan

Marselino akhir-akhir ini kerap mendapatkan kritikan dari pendukung Timnas Indonesia. Sebab pemain KMSK Deinze itu terlihat bermain egois di beberapa pertandingan Timnas Indonesia.

Harapannya tentu Marselino bisa menjadikan kritikan tersebut sebagai pemecut untuk bisa menampilkan permainan terbaiknya. Menarik tentu melihat bagaimana permainan Marselino di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia nanti.

4. Ragnar Oratmangoen

Ragnar Oratmangoen

Ragnar Oratmangoen sejauh ini sudah menjadi andalan Shin Tae-yong di sisi sayap kiri Timnas Indonesia. Meski bermain sebagai winger, Ragnar kerap dimainkan sebagai false nine saat pertandingan berlangsung.

Sayangnya, sejauh ini pemain Fortuna Sittard itu baru membukukan satu gol saja dari tiga laga yang dimainkan bersama Timnas Indonesia. Jadi, Ragnar diprediksi akan tampil lebih keras lagi di laga Timna Indonesia selanjutnya demi menambah koleksi golnya.

