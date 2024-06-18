Euro 2024: Luis Figo Yakin Betul Timnas Portugal Bakal Sabet Gelar Juara

LUIS Figo yakin betul Timnas Portugal bakal merebut gelar juara Euro 2024. Figo meyakini hal itu karena Selecao das Quinas -julukan Timnas Portugal- punya kedalaman skuad yang sangat apik.

Portugal tergabung dalam Grup F bersama Republik Ceko, Turki, dan Georgia. Cristiano Ronaldo cs akan memulai perjuangannya dengan melawan Republik Ceko di Red Bull Arena, Leipzig, Rabu 19 Juni 2024 pukul 02.00 WIB.

Menjelang laga itu, Figo mengakui Portugal diisi dengan komposisi pemain yang hebat. Pasalnya, Roberto Martinez mengombinasikan antara pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dengan pemain muda bertalenta yang ada seperti Joao Neves.

“Portugal memiliki tim yang kuat, dengan keseimbangan yang baik antara pemain yang sangat berpengalaman dan pemain muda yang baru mulai memantapkan diri di level internasional,” ucap Figo, dipetik dari Sportskeeda, Selasa (18/6/2024).

“Sepakbola Portugal memiliki masa depan cerah. Generasi pemain saat ini sangat bertalenta, dan melalui kerja keras akademi-akademi di seluruh negeri, kami secara konsisten memiliki banyak pemain muda yang benar-benar bertalenta,” sambungnya.