HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Portugal vs Republik Ceko di Euro 2024 Malam Ini, Live di RCTI!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |15:23 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Portugal vs Republik Ceko di Euro 2024 Malam Ini, Live di RCTI!
Cristiano Ronaldo kala membela Timnas Portugal. (Foto: Reuters)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Portugal vs Republik Ceko di Euro 2024 malam ini akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan berlangsung di Red Bull Arena Leipzig, Rabu 19 Juni 2024 pukul 02.00 WIB itu dapat disaksikan secara live di RCTI.

Menjadi salah satu tim favorit menjuarai Euro 2024, Portugal bakal berusaha meraih kemenangan di laga pembuka Grup F saat menghadapi Republik Ceko. Kans itu pun terbuka lebar untuk Portugal.

Timnas Portugal

Pasalnya, Portugal memiliki rekor bagus saat menghadapi Republik Ceko. Dalam lima laga terakhir, Cristiano Ronaldo dkk berhasil meraih empat kemenangan dan satu kekalahan.

Menjelang laga nanti, pelatih Timnas Portugal, Roberto Martinez, mengaku sudah mengetahui kekuatan Republik Ceko. Ia pun memprediksi timnya bakal menjalani pertandingan bagus karena Republik Ceko juga berambisi untuk mendapatkan kemenangan di laga nanti.

"Saya pikir gaya bermain Ceko sangat jelas. Ini adalah tentang mengambil risiko, melakukan tekanan tinggi, dengan para pemain yang ingin mencetak gol. Mereka bermain untuk menang dan ini akan menjadi pertandingan yang fantastis," kata Roberto Martinez, dikutip dari laman resmi UEFA, Selasa (18/6/2024).

Halaman:
1 2
      
