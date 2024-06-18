Hadapi Timnas Portugal di Euro 2024, Republik Ceko Tak Biarkan Cristiano Ronaldo Cetak Gol

Timnas Portugal akan menghadapi Timnas Republik Ceko di laga perdana Grup F Euro 2024 (Foto: Reuters)

KAPTEN Republik Ceko, Tomas Soucek mengatakan timnya tak akan memberikan Cristiano Ronaldo peluang mencetak gol. Bahkan, ia menyadari Portugal merupakan favorit juara Euro 2024.

Republik Ceko akan menghadapi Portugal di laga pertama Grup F Euro 2024. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Red Bull Arena Leipzig, Rabu (19/6/2024) pukul 02.00 WIB.

Dalam lima pertemuan terakhir, Republik Ceko memiliki hasil mengecewakan saat berhadapan dengan Portugal. Sebab, Lokomotiva -julukan Timnas Republik Ceko- hanya bisa mendapatkan satu kemenangan dan sisanya menelan kekalahan.

Sementara Tomas Soucek mengakui Portugal merupakan favorit juara Euro 2024. Meski bakal menjalani laga sulit, tetapi ia menjelaskan Republik Ceko akan bertekad untuk mendapatkan kemenangan sejak menit awal pertandingan.

"Kami tahu kualitas Portugal, mereka adalah salah satu tim favorit, tidak hanya di grup, tetapi juga di turnamen ini. Ini akan sulit, tetapi kami ingin bertekad sejak menit pertama hingga menit terakhir. Setiap detik sangat berarti," kata Tomas Soucek dikutip dari laman resmi UEFA, Selasa (18/6/2024).

Gelandang berusia 29 tahun itu juga mengatakan timnya tidak akan membiarkan Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang mencetak gol. Namun Tomas Soucek menilai tidak hanya CR7 -julukan Cristiano Ronaldo, Portugal memiliki pemain yang harus diwaspadai.