Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Portugal vs Republik Ceko di Euro 2024 di Vision+

LINK live streaming Timnas Portugal vs Republik Ceko di Euro 2024 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Red Bull Arena atau Leipzig Stadium, Jerman pada Rabu 19 Juni 2024 pukul 02.00 WIB itu bisa disaksikan di Vision+.

Ya, Portugal akan mengawali perjalanannya di Euro 2024 dengan menghadapi Republik Ceko. Pertandingan ini bisa disaksikan secara live streaming melalui aplikasi Vision+ melalui link ini.

Di bawah asuhan Roberto Martinez, Portugal datang ke turnamen ini dengan status unggulan. Diperkuat oleh megabintang Cristiano Ronaldo, Portugal siap menundukkan Republik Ceko.

Selain dengan Republik Ceko, Portugal juga segrup dengan Turki dan Georgia. Portugal pun akan melawan Turki di matchday kedua fase Grup F pada 22 Juni 2024 pukul 23.00 WIB.