Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Portugal vs Republik Ceko di Euro 2024 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |19:56 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Portugal vs Republik Ceko di Euro 2024 di Vision+
Saksikan laga Timnas Portugal vs Republik Ceko di Euro 2024 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Portugal vs Republik Ceko di Euro 2024 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Red Bull Arena atau Leipzig Stadium, Jerman pada Rabu 19 Juni 2024 pukul 02.00 WIB itu bisa disaksikan di Vision+.

Ya, Portugal akan mengawali perjalanannya di Euro 2024 dengan menghadapi Republik Ceko. Pertandingan ini bisa disaksikan secara live streaming melalui aplikasi Vision+ melalui link ini.

Timnas Portugal

Di bawah asuhan Roberto Martinez, Portugal datang ke turnamen ini dengan status unggulan. Diperkuat oleh megabintang Cristiano Ronaldo, Portugal siap menundukkan Republik Ceko.

Selain dengan Republik Ceko, Portugal juga segrup dengan Turki dan Georgia. Portugal pun akan melawan Turki di matchday kedua fase Grup F pada 22 Juni 2024 pukul 23.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/28/11/1660655/timnas-futsal-indonesia-u19-dan-u16-kompak-tembus-final-piala-aff-2025-ketum-ffi-apresiasi-regenerasi-wbx.webp
Timnas Futsal Indonesia U-19 dan U-16 Kompak Tembus Final Piala AFF 2025, Ketum FFI Apresiasi Regenerasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/adi_darmawan_mengantar_timnas_hoki_indoor_putra_in.jpg
Kisah Haru Adi Darmawan, Anak Buruh Pabrik Raih Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement