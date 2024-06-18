Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Cetak Hattrick di Laga Timnas Portugal vs Republik Ceko di Euro 2024 Malam Ini?

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |13:34 WIB
Cristiano Ronaldo Cetak Hattrick di Laga Timnas Portugal vs Republik Ceko di Euro 2024 Malam Ini?
Cristiano Ronaldo kala membela Timnas Portugal. (Foto: Reuters)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo cetak hattrick di laga Timnas Portugal vs Republik Ceko di Euro 2024 malam ini? Penampilan megabintang sepakbola dunia itu tentu saja akan sangat dinantikan pada gelaran Euro 2024.

Ya, sederet pesepakbola bintang siap mentas di Euro 2024. Salah satunya Cristiano Ronaldo yang akan berjuang optimal membawa Timnas Portugal melangkah jauh hingga bahkan merebut gelar juara.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo pun akan memulai perjalanannya di Euro 2024 dengan memperkuat Timnas Portugal pada malam ini. Di laga perdana Grup F, Portugal akan melawan Republik Ceko. Laga seru itu akan digelar di Leipzig Stadium, Leipzig, Jerman pada Rabu 19 Juni 2024 pukul 02.00 WIB.

Di atas kertas, Portugal tentu saja sangat diunggulkan untuk menang atas Republik Ceko. Skuad Roberto Martinez dihuni banyak nama mentereng. Selain Ronaldo, ada Diogo Jota, Ruben Diaz, hingga Bruno Fernandez.

Portugal sendiri dalam tren positif belakangan ini. Kala mengarungi Kualifikasi Piala Eropa 2024, Ronaldo cs bahkan sukses menyapu bersih kemenangan pada 10 laga yang dilakoni. Mereka pun keluar sebagai juara Grup J.

Cristiano Ronaldo pun punya ambisi besar di Euro 2024. CR7 mengklaim dirinya siap membawa Timnas Portugal melaju hingga partai final.

Halaman:
1 2
      
