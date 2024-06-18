Hasil Timnas Austria vs Timnas Prancis di Euro 2024: Les Bleus Menang Tipis 1-0!

DUSSELDORF – Hasil Timnas Austria vs Timnas Prancis di Euro 2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Arena Dusseldorf, Dusseldorf, Jerman, Senin (18/6/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 bagi Les Bleus.

Gol untuk Prancis datang dari bunuh diri Maximilian Wober (38’). Mereka sukses memetik tiga poin perdana di Grup D Euro 2024.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Prancis mendominasi di awal babak pertama. Peluang didapat oleh Mbappe di menit ke delapan tetapi sepakannya dari sisi kiri bisa ditepis kiper Patrick Pentz. Setelah itu, laga berjalan sengit.

Austria mulai menemukan pola permainannya memasuki menit ke-20. Mereka membuat Prancis kesulitan melakukan sirkulasi bola. Namun, bangunan serangan skuad asuhan Ralf Rangnick juga kurang apik.

Peluang emas bagi Austria di menit ke-36! Sundulan Marcel Sabitzer menemukan Christoph Baumgartner di kotak penalti. Sayangnya, ia gagal menaklukkan Mike Maignan dalam situasi satu lawan satu.

Prancis akhirnya unggul di menit ke-38! Umpan silang Mbappe dari sisi kanan, malah disundul Wober ke gawang sendiri. Skor 1-0 bertahan hingga rehat.

Babak Kedua

Usai rehat, Prancis kembali mendominasi penguasaan bola. Peluang emas didapat Mbappe di menit ke-55! Ruang begitu terbuka usai memenangi adu lari, tetapi pemain anyar Real Madrid itu gagal menceploskan bola dalam situasi satu lawan satu melawan Pentz.