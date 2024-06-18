Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Austria vs Timnas Prancis di Euro 2024: Les Bleus Menang Tipis 1-0!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |03:58 WIB
Hasil Timnas Austria vs Timnas Prancis di Euro 2024: <i>Les Bleus</i> Menang Tipis 1-0!
Timnas Prancis menang 1-0 atas Timnas Austria di Euro 2024 (Foto: Reuters/Kacper Pempel)
A
A
A

DUSSELDORF – Hasil Timnas Austria vs Timnas Prancis di Euro 2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Arena Dusseldorf, Dusseldorf, Jerman, Senin (18/6/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 bagi Les Bleus.

Gol untuk Prancis datang dari bunuh diri Maximilian Wober (38’). Mereka sukses memetik tiga poin perdana di Grup D Euro 2024.

Timnas Prancis unggul 1-0 atas Timnas Austria berkat gol bunuh diri (Foto: Reuters/Wolfgang Rattay)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Prancis mendominasi di awal babak pertama. Peluang didapat oleh Mbappe di menit ke delapan tetapi sepakannya dari sisi kiri bisa ditepis kiper Patrick Pentz. Setelah itu, laga berjalan sengit.

Austria mulai menemukan pola permainannya memasuki menit ke-20. Mereka membuat Prancis kesulitan melakukan sirkulasi bola. Namun, bangunan serangan skuad asuhan Ralf Rangnick juga kurang apik.

Peluang emas bagi Austria di menit ke-36! Sundulan Marcel Sabitzer menemukan Christoph Baumgartner di kotak penalti. Sayangnya, ia gagal menaklukkan Mike Maignan dalam situasi satu lawan satu.

Prancis akhirnya unggul di menit ke-38! Umpan silang Mbappe dari sisi kanan, malah disundul Wober ke gawang sendiri. Skor 1-0 bertahan hingga rehat.

Babak Kedua

Usai rehat, Prancis kembali mendominasi penguasaan bola. Peluang emas didapat Mbappe di menit ke-55! Ruang begitu terbuka usai memenangi adu lari, tetapi pemain anyar Real Madrid itu gagal menceploskan bola dalam situasi satu lawan satu melawan Pentz.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/28/11/1660637/hasil-liga-inggris-liverpool-menang-dramatis-atas-wolves-florian-wirtz-cetak-gol-perdana-sjn.webp
Hasil Liga Inggris: Liverpool Menang Dramatis atas Wolves, Florian Wirtz Cetak Gol Perdana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/john_herdman_1.jpg
John Herdman Latih Timnas Indonesia, PSSI Dapat Peringatan Keras!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement