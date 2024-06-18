Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Profil Gilson Costa, Pemain Asing Baru Persebaya Surabaya yang Pernah Main dengan Bek Andalan Manchester City

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |21:27 WIB
Profil Gilson Costa, Pemain Asing Baru Persebaya Surabaya yang Pernah Main dengan Bek Andalan Manchester City
Gilson Costa resmi gabung Persebaya Surabaya. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

PROFIL Gilson Costa akan diulas dalam artikel ini. Dia merupakan pemain asing baru Persebaya Surabaya yang pernah main dengan bek andalan Manchester City.

Ya, Gilson Costa menjadi pemain rekrutan terbaru Persebaya Surabaya. Sosoknya merupakan pemain asing asal Portugal yang pernah memperkuat Benfica B.

Gilson Costa

Persebaya Surabaya resmi mengikat kontrak Gilson Costa hingga 2016 alias dengan durasi dua tahun. Pesepakbola berusia 27 tahun itu memiliki reputasi mentereng dari tim-tim yang diperkuat sebelumnya.

Pemain kelahiran Sao Tome di Afrika Tengah ini mengawali karier juniornya di Sporting, Belenenses, hingga bergabung ke Benfica U-17 pada musim 2011-2012. Besar di Benfica, Gilson pernah bermain dengan bek andalan Manchester City saat ini, yakni Ruben Dias. Selain itu, dia juga pernah bermain dengan Renato Sanches yang memperkuat Paris Saint-Germain (PSG).

Sosok pemain bertinggi badan 185 sentimeter ini juga cukup berpengalaman. Setidaknya, ia pernah memperkuat 8 klub dengan terlama memperkuat Benfica B di Liga 2 Portugal.

Dari tim-tim yang diperkuatnya itu, sebanyak 6 gol dan tiga assist, dari total 93 penampilan telah dicetaknya. Dia juga mencatatkan menit bermain hingga 5.023 menit.

Halaman:
1 2
      
