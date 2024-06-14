Respons Ramadhan Sananta soal Rencana Shin Tae-yong Naturalisasi Striker Baru di Timnas Indonesia

RAMADHAN Sananta mengaku tak gentar dengan rencana Shin Tae Yong menaturalisasi striker baru untuk Timnas Indonesia. Dia menyatakan siap bekerja lebih keras dan bersaing untuk mendapatkan tempat di lini depan Skuad Garuda.

Sananta menjadi salah satu pemain langganan yang dipanggil oleh Shin Tae Yong ke Timnas Indonesia. Namun, dalam pemanggilan terakhir untuk dua pertandingan penghabisan Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak dan Filipina pada Juni ini dirinya tak dibawa.

Hasilnya, Tim Merah-Putih kalah dengan skor 0-2 dari Irak dan kemudian menang 2-0 atas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Hasil tersebut membuat Jay Idzes dkk mengamankan tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai runner up Grup F.

Meski menang, Tim Merah-Putih banyak membuang-buang peluang saat melawan Filipina. Ragnar Oratmangoen khususnya, beberapa kali melewatkan kesempatan emas untuk mencetak gol.

Sananta pun tak memungkiri bahwa dirinya gregetan melihat rekan setimnya menyia-nyiakan banyak peluang kontra Filipina. Namun menurutnya, apa yang terjadi di atas lapangan memang berbeda jika dilihat dari luar. Akan tetapi, pemain berusia 21 tahun itu yakin memang perlu ada evaluasi di lini depan Timnas Indonesia.

“Ya tentunya saya yang nonton greget, karena banyak peluang. Tapi enggak tahu ya, saya merasa kondisi di dalam lapangan sama di luar lapangan beda, karena kalau di dalam lapangan kita harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat, jadi saya merasakan mungkin ada kesalahan yang harus kita pelajari sebelum-sebelumnya,” kata Sananta kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Jakarta, Jumat (14/6/2024).