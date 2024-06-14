Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sedih Tak Dipanggil Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta Akui Dinasihati Shin Tae-yong

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |22:05 WIB
Sedih Tak Dipanggil Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta Akui Dinasihati Shin Tae-yong
Ramadhan Sananta mengaku mendapat nasihat dari Shin Tae-yong usai tidak dipanggil ke Timnas Indonesia (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA – Ramadhan Sananta mengaku sedih tak dipanggil ke Timnas Indonesia dalam dua pertandingan terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, ia mengaku mendapat nasihat penting dari pelatih Shin Tae-yong.

Sananta tak masuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil Shin ke Timnas Indonesia untuk melakoni pertandingan kontra Timnas Irak dan Timnas Filipina. Padahal, biasanya striker Persis Solo tersebut menjadi langganan juru taktik asal Korea Selatan itu baik di kategori senior maupun U-23.

Ramadhan Sananta

Striker berusia 21 tahun itu pun tak memungkiri sedih begitu tahu namanya tak dibawa oleh Shin ke Timnas Indonesia. Meski begitu, ia memandangnya dengan positif.

“Ya tentunya sangat sedih karena enggak dipanggil sama Coach Shin. Tapi saya selalu positif, enggak apa-apa, mungkin ke depannya saya harus berjuang lebih baik,” kata Sananta dalam konferensi pers dengan Adidas Indonesia menjelang Piala Eropa 2024 di Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Walau tak dipanggil, pria asal Daik itu membeberkan Shin tak menyingkirkannya begitu saja. Akan tetapi, pelatih berusia 53 tahun itu menasihatinya agar bekerja lebih keras lagi dan menunggu kesempatan dipanggil ke Skuad Garuda datang lagi padanya.

“Coach Shin sebagai pelatih dia menyampaikan harus semangat, bekerja keras, ya intinya tunggu kesempatan,” jelas Sananta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
