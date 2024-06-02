Shin Tae-yong Ungkap Alasan Panggil Malik Risaldi dan Dimas Drajad ketimbang Ramadhan Sananta

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkap alasan memanggil Malik Risaldi ke skuadnya. Ia juga berbicara tentang pemilihan striker untuk skuad Garuda.

Timnas Indonesia ditahan imbang Timnas Tanzania 0-0 dalam laga persahabatan. Pertandingan itu digelar di Stadion Madya, Jakarta pada Minggu (2/6/2024) sore WIB.

Dalam pertandingan itu, Shin menurunkan hampir semua pemainnya, termasuk Malik yang baru saja dipanggil ke skuad. Pemain Madura United itu akhirnya memulai debut secara tidak resmi di Timnas Indonesia.

Usai pertandingan, Shin mengungkapkan alasan di balik pemanggilan Malik ke Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan, sang pesepakbola cocok dengan kebutuhan timnya.

"Malik dipilih karena bermain baik di Liga 1, dan posnya Malik memang pemain yang diperlukan oleh saya di tim," kata Shin kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (2/6/2024).

Lebih lanjut, pria berusia 53 tauhn itu juga memberikan penjelasan soal pemilihan Dimas Drajad ketimbang Ramadhan Sananta atau Hokky Caraka di Timnas Indonesia. Shin mengatakan, striker Persikabo 1973 itu juga terpilih untuk menyesuaikan keperluan tim.