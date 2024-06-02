Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Ditahan Timnas Tanzania 0-0, Shin Tae-yong: Hasil Tidak Begitu Penting

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |20:28 WIB
Timnas Indonesia Ditahan Timnas Tanzania 0-0, Shin Tae-yong: Hasil Tidak Begitu Penting
Shin Tae-yong berbicara soal laga Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania (Foto: MPI/Cikal Bintang)
JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali menegaskan hasil tidak terlalu penting usai anak asuhnya bermain 0-0 melawan Timnas Tanzania di laga uji coba. Namun, ia tetap memberikan evaluasi.

Timnas Indonesia ditahan imbang Tanzania tanpa gol di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (2/6/2024) sore WIB. Bermain ofensif, Skuad Garuda gagal memanfaatkan sejumlah peluang.

Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania (Foto: MPI/Isra Triansyah)

Sementara, serangan yang dibangun oleh Tanzania juga kurang efektif. Alhasil, pertandingan persahabatan itu berkesudahan tanpa gol.

Selepas pertandingan, Shin tak kecewa dengan hasil pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu menuturkan, pertandingan ini hanya merupakan ajang mengukur performa Skuad Garuda.

"Memang seperti apa yang dibicarakan sebelumnya, hasil tidak begitu penting, saya hanya ingin melihat keseluruhan kondisi pemain, fisik, dan juga lainnya," tutur Shin kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (2/6/2024).

Lebih lanjut, pria berusia 53 tahun itu mengatakan ada evaluasi penting untuk para pemain di pertandingan. Menurutnya, Marselino Ferdinan dan kolega masih kaku dan kurang efektif dalam berkomunikasi.

Halaman:
1 2
      
