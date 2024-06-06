Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Kalah 0-2 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Langsung Melorot!

Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah 0-2 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah 0-2 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia mendapatkan hasil minor saat menjamu Irak di matchday kelima Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis (6/6/2024) sore WIB.

Skuad Garuda tumbang 0-2 lewat sepakan penalti Aymen Hussein di menit 54. Penalti didapat setelah bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, melakukan handsball di kotak terlarang.

(Ernando Ari saat mencoba menggagalkan penalti Aymen Hussein. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)

Petaka menghampiri Timnas Indonesia di menit 59 ketika sang Kapten, Jordi Amat, terkena kartu merah. Kartu merah didapat setelah Jordi Amat melanggar penyerang Timnas Irak, Aymen Hussein.

Timnas Indonesia sejatinya hampir tertinggal 0-2 ketika Irak lagi-lagi mendapatkan Hadiah tendangan penalti. Beruntung dikesempatan kedua, tendangan Aymen Hussein masih melambung dari mistar gawang Timnas Indonesia. Pada akhirnya, Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak setelah Ali Jasim membobol gawang skuad Garuda, memanfaatkan blunder Ernando Ari di menit 88.

Akibat kekalahan ini, Timnas Indonesia harus rela turun dua posisi dari peringkat 134 ke 136 dunia. Timnas Indonesia turun dua posisi karena kehilangan 5,7 poin di ranking FIFA.

Alhasil, poin Timnas Indonesia di ranking FIFA saat ini adalah 1,097.27 angka, setelah sebelumnya 1,102.97 poin. Lantas, bagaimana dengan peluang lolos Timnas Indonesia ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.