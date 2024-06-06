Jordi Amat Kartu Merah, Timnas Indonesia Main 10 Orang Lawan Irak selama 30 Menit

JAKARTA – Jordi Amat terkena kartu merah di menit ke-59 laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak. Alhasil, skuad Garuda terpaksa bermain dengan 10 orang di sisa waktu 30 menit laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Hukuman dari wasit diterima Amat ketika melakukan pelanggaran di depan kotak penalti. Pelanggaran tersebut tidak terlalu keras sebetulnya.

Akan tetapi, wasit Shaun Evans menilai Amat sebagai orang terakhir dan menghalangi terjadinya kesempatan gol (Denying Obvious Goal Scoring Opportunity). Alhasil, kartu merah menjadi hukumannya.

Sebelumnya, Irak unggul 1-0 atas Indonesia lewat penalti Aymen Hussein (54’). Tendangan 12 pas itu diberikan setelah Justin Hubner melakukan handball di kotak terlarang.

Masih ada sekira 30 menit plus injury time bagi Timnas Indonesia untuk mengejar ketertinggalan. Anak asuh Shin Tae-yong tak boleh tertunduk.