HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Irak: Penalti Aymen Hussein Bawa Tim Tamu Memimpin 1-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |17:21 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Irak: Penalti Aymen Hussein Bawa Tim Tamu Memimpin 1-0
Timnas Indonesia tertinggal 0-1 dari Timnas Irak (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Skor laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024) sore WIB, itu 1-0 memasuki menit ke-54.

Gol tersebut dicetak Aymen Hussein dari titik penalti. Indonesia untuk sementara tertinggal 0-1 dari Irak.

Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: Okezone/Heru Haryono)

Jalannya Pertandingan

Intensitas pertandingan meningkat usai rehat. Irak lebih menguasai di lima menit awal, tetapi Indonesia mampu mengantisipasi serangan-serangan.

Hadiah penalti bagi Irak setelah Justin Hubner handball di kotak penalti pada menit ke-53! Wasit Shaun Evans dengan jeli melihat pelanggaran tersebut. 

Eksekusi penalti Hussein sukses menaklukkan Ernando di menit ke-54. Singa Mesopotamia unggul duluan. 

Halaman:
1 2
      
