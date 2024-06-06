JAKARTA – Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Skor laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024) sore WIB, itu 1-0 memasuki menit ke-54.
Gol tersebut dicetak Aymen Hussein dari titik penalti. Indonesia untuk sementara tertinggal 0-1 dari Irak.
Jalannya Pertandingan
Intensitas pertandingan meningkat usai rehat. Irak lebih menguasai di lima menit awal, tetapi Indonesia mampu mengantisipasi serangan-serangan.
Hadiah penalti bagi Irak setelah Justin Hubner handball di kotak penalti pada menit ke-53! Wasit Shaun Evans dengan jeli melihat pelanggaran tersebut.
Eksekusi penalti Hussein sukses menaklukkan Ernando di menit ke-54. Singa Mesopotamia unggul duluan.