Timnas Indonesia vs Timnas Irak: Suporter Bentangkan Koreografi Ciamik!

JAKARTA – Animo suporter yang menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/6/2024) sore WIB, sangat luar biasa. Koreografi ciamik dibentangkan sebelum laga dimulai di utara dan selatan tribune stadion.

Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, ribuan suporter memadati SUGBK sore hari ini. Sebelum pertandingan dimulai, dua kelompok suporter yang berada di tribun selatan dan utara kompak menyajikan koreografi.

Di sisi utara, yang merupakan tribun La Grande Indonesia membentangkan gambar kelompok suporter memberi dukungan kepada pemain Timnas Indonesia. Di bawahnya terdapat tulisan ‘Angkat Tanganmu Dukung Indonesia’.

Kemudian Ultras Garuda yang mengisi sisi selatan membentangkan dua koreografi. Koreografi pertama bergambar burung garuda besar dengan siluet pemain, sementara yang satunya menggambarkan suporter dengan tulisan ‘Ultras Garuda’.

Sementara, hingga berita ini dibuat Timnas Indonesia dan Irak masih bermain imbang tanpa gol. Skuad Singa Mesopotamia sempat menjebol gawang Skuad. Garuda pada menit ke-16 tapi gol tersebut dianulir oleh wasit.