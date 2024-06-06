Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Timnas Irak: Suporter Bentangkan Koreografi Ciamik!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |17:01 WIB
Timnas Indonesia vs Timnas Irak: Suporter Bentangkan Koreografi Ciamik!
Koreografi suporter Timnas Indonesia jelang laga melawan Timnas Irak (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Animo suporter yang menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/6/2024) sore WIB, sangat luar biasa. Koreografi ciamik dibentangkan sebelum laga dimulai di utara dan selatan tribune stadion.

Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, ribuan suporter memadati SUGBK sore hari ini. Sebelum pertandingan dimulai, dua kelompok suporter yang berada di tribun selatan dan utara kompak menyajikan koreografi.

Koreografi suporter di SUGBK pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

Di sisi utara, yang merupakan tribun La Grande Indonesia membentangkan gambar kelompok suporter memberi dukungan kepada pemain Timnas Indonesia. Di bawahnya terdapat tulisan ‘Angkat Tanganmu Dukung Indonesia’.

Kemudian Ultras Garuda yang mengisi sisi selatan membentangkan dua koreografi. Koreografi pertama bergambar burung garuda besar dengan siluet pemain, sementara yang satunya menggambarkan suporter dengan tulisan ‘Ultras Garuda’.

Sementara, hingga berita ini dibuat Timnas Indonesia dan Irak masih bermain imbang tanpa gol. Skuad Singa Mesopotamia sempat menjebol gawang Skuad. Garuda pada menit ke-16 tapi gol tersebut dianulir oleh wasit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656425/wushu-indonesia-juara-umum-sea-games-2025-sabet-5-medali-emas-3-perak-dan-1-perunggu-acl.webp
Wushu Indonesia Juara Umum SEA Games 2025, Sabet 5 Medali Emas, 3 Perak, dan 1 Perunggu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri_foto.jpg
Reaksi Indra Sjafri usai Didepak PSSI Buntut Kegagalan Timnas U-22 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement