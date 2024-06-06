3 Pemain Berdarah Indonesia yang Bakal Tampil di Serie A Musim 2024-2025, Nomor 1 Berpeluang Juara

ADA 3 pemain berdarah Indonesia yang bakal tampil di Serie A musim 2024-2025 yang menarik untuk diketahui. Sebab tentu hal tersebut cukup membanggakan karena ada pemain berdarah Indonesia yang akan bermain di salah satu kompetisi terbaik di dunia.

Tentu diharapkan di masa depan tidak hanya pemain keturunan saja yang bisa bermain di Liga Italia. Selanjutnya para pemain jebolan Liga 1 bisa dilirik klub Italia hingga dipercaya bermain di Serie A.

Terlepas dari itu semua, mari mengetahui siapa saja ketiga pemain keturunan Indonesia yang tampil di Liga Italia musim depan.

Berikut 3 Pemain Berdarah Indonesia yang Bakal Tampil di Serie A Musim 2024-2025:

3. Jay Idzes (Venezia FC)





Jay Idzes akan menjalani musim perdananya di Liga Italia pada musim depan. Ia berhasil bermain di Serie A usai sukses membantu klubnya, Venezia FC promosi dari Serie B.

Perjalanan Jay Idzes dan kawan-kawan ke divisi utama Liga Italia tidaklah mudah. Sebab Venezia FC harus melalui babak playoff untuk bisa menyusul Parma dan Como 1907 yang sudah lebih dulu lolos ke Serie A 2024-2025.

Tiket ke Serie A pun dipetik Venezia FC usai menang agregat 1-0 atas Cremonese di final playoff Serie B 2023-2024.