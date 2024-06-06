Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

3 Pemain Berdarah Indonesia yang Bakal Tampil di Serie A Musim 2024-2025, Nomor 1 Berpeluang Juara

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |10:38 WIB
3 Pemain Berdarah Indonesia yang Bakal Tampil di Serie A Musim 2024-2025, Nomor 1 Berpeluang Juara
Jay Idzes akan membantu Venezia FC berjuang di Serie A 2024-2025. (Foto: Instagram/veneziafc)
A
A
A

ADA 3 pemain berdarah Indonesia yang bakal tampil di Serie A musim 2024-2025 yang menarik untuk diketahui. Sebab tentu hal tersebut cukup membanggakan karena ada pemain berdarah Indonesia yang akan bermain di salah satu kompetisi terbaik di dunia.

Tentu diharapkan di masa depan tidak hanya pemain keturunan saja yang bisa bermain di Liga Italia. Selanjutnya para pemain jebolan Liga 1 bisa dilirik klub Italia hingga dipercaya bermain di Serie A.

Terlepas dari itu semua, mari mengetahui siapa saja ketiga pemain keturunan Indonesia yang tampil di Liga Italia musim depan.

Berikut 3 Pemain Berdarah Indonesia yang Bakal Tampil di Serie A Musim 2024-2025:

3. Jay Idzes (Venezia FC)

Jay Idzes

Jay Idzes akan menjalani musim perdananya di Liga Italia pada musim depan. Ia berhasil bermain di Serie A usai sukses membantu klubnya, Venezia FC promosi dari Serie B.

Perjalanan Jay Idzes dan kawan-kawan ke divisi utama Liga Italia tidaklah mudah. Sebab Venezia FC harus melalui babak playoff untuk bisa menyusul Parma dan Como 1907 yang sudah lebih dulu lolos ke Serie A 2024-2025.

Tiket ke Serie A pun dipetik Venezia FC usai menang agregat 1-0 atas Cremonese di final playoff Serie B 2023-2024.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189540/timnas_indonesia_u_22_tersingkir_dari_sea_games_2025-TgLM_large.jpg
5 Penyebab Timnas Indonesia U-22 Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025, Nomor 1 Bikin Fans Garuda Geregetan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189173/andrew_jung_top_skor_persib_bandung_di_afc_champions_league_2_2025_2026_persibcoid-BZ9f_large.jpg
6 Pemain Top Persib Bandung yang Cetak Gol di Fase Grup AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Runner-up Top Skor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3187977/timnas_indonesia_baru_3_kali_meraih_medali_emas_sea_games_okezone-QD3L_large.jpg
5 Negara yang Paling Banyak Mendapatkan Medali Emas Sepakbola SEA Games, Nomor 1 Bukan Timnas Indonesia U-22!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187779/timnas_putri_indonesia-cnrb_large.jpg
5 Pemain Timnas Indonesia Putri yang Diprediksi Bersinar di SEA Games 2025, Nomor 1 Mesin Gol Garuda Pertiwi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1656029/daftar-pemain-di-indonesia-masters-2026-ada-debutan-fadiatiwi-dan-apriyanilanny-iwc.webp
Daftar Pemain di Indonesia Masters 2026: Ada Debutan Fadia/Tiwi dan Apriyani/Lanny
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/15/basral_viral.jpg
Viral Basral Graito Hutomo Dipeluk Pelatih Skateboard Malaysia usai Raih Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement