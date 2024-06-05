Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Vietnam Cemburu Lihat Jay Idzes sebagai Pemain Pertama Timnas Indonesia yang Bakal Main di Serie A

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |10:50 WIB
Masyarakat Vietnam Cemburu Lihat Jay Idzes sebagai Pemain Pertama Timnas Indonesia yang Bakal Main di Serie A
Jay Idzes antar Venezia FC promosi ke Serie A 2024-2025. (Foto: Instagram/@veneziafc)
A
A
A

MASYARAKAT Vietnam mengaku cemburu melihat Jay Idzes menjadi pemain pertama Timnas Indonesia yang bakal bermain di Serie A. Hal itu disampaikan masyarakat negeri Naga Biru di berbagai platform media sosial.

Seperti diketahui, pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes, baru saja membawa timnya, Venezia FC, promosi ke Serie A musim 2023-2024. Kepastian ini didapat setelah tim berjuluk Gli Arancioneroverdi mengalahkan Cremonese di final playoff Serie B 2023-2024.

Jay Idzes bantu Venezia FC promosi ke Serie A. (Foto: Instagram/@jayidzes)

(Jay Idzes bantu Venezia FC promosi ke Serie A. (Foto: Instagram/@jayidzes)

Bertanding di Pier Luigi Penzo Stadium, Senin 3 Juni 2024 dini hari WIB, Venezia FC menekuk tamunya dengan skor akhir 1-0. Gol semata wayang Venezia FC dicetak Christian Gytkjaer usai memanfaatkan umpan Gianluca Busio.

Di laga ini, Jay Idzes tampil penuh sepanjang 90 menit. Ia sukses menjaga lini pertahanan tim dari gempuran Cremonese yang tiada henti sepanjang laga.

Dengan membawa Venezia FC promosi ke Serie A musim depan, maka secara tidak langsung Jay Idzes akan menjadi pemain eprtama Timnas Indonesia yang bermain di kasta teratas Liga Italia itu. Hal ini tentu sebuah catatan membanggakan baik untuk Jay Idzes maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Melihat hal ini, masyarakat Vietnam yang merupakan rival Timnas Indonesia merasa cemburu. Di berbagai medoa sosial, masyarakat negeri Nguyen ini pun banyak memberikan komentar nyinyir atas keberhasilan Jay Idzes.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655765/m-syelhan-atlet-binaan-klub-sepeda-ahmad-sahroni-berhasil-persembahkan-medali-emas-sea-games-2025-cei.webp
M Syelhan, Atlet Binaan Klub Sepeda Ahmad Sahroni Berhasil Persembahkan Medali Emas SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/febriana_dwipuji_kusumameilysa_trias_puspitasari.jpg
Drama 3 Gim! Ana/Trias Raih Perak SEA Games 2025 usai Ditundukkan Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement