Masyarakat Vietnam Cemburu Lihat Jay Idzes sebagai Pemain Pertama Timnas Indonesia yang Bakal Main di Serie A

MASYARAKAT Vietnam mengaku cemburu melihat Jay Idzes menjadi pemain pertama Timnas Indonesia yang bakal bermain di Serie A. Hal itu disampaikan masyarakat negeri Naga Biru di berbagai platform media sosial.

Seperti diketahui, pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes, baru saja membawa timnya, Venezia FC, promosi ke Serie A musim 2023-2024. Kepastian ini didapat setelah tim berjuluk Gli Arancioneroverdi mengalahkan Cremonese di final playoff Serie B 2023-2024.

(Jay Idzes bantu Venezia FC promosi ke Serie A. (Foto: Instagram/@jayidzes)

Bertanding di Pier Luigi Penzo Stadium, Senin 3 Juni 2024 dini hari WIB, Venezia FC menekuk tamunya dengan skor akhir 1-0. Gol semata wayang Venezia FC dicetak Christian Gytkjaer usai memanfaatkan umpan Gianluca Busio.

Di laga ini, Jay Idzes tampil penuh sepanjang 90 menit. Ia sukses menjaga lini pertahanan tim dari gempuran Cremonese yang tiada henti sepanjang laga.

Dengan membawa Venezia FC promosi ke Serie A musim depan, maka secara tidak langsung Jay Idzes akan menjadi pemain eprtama Timnas Indonesia yang bermain di kasta teratas Liga Italia itu. Hal ini tentu sebuah catatan membanggakan baik untuk Jay Idzes maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Melihat hal ini, masyarakat Vietnam yang merupakan rival Timnas Indonesia merasa cemburu. Di berbagai medoa sosial, masyarakat negeri Nguyen ini pun banyak memberikan komentar nyinyir atas keberhasilan Jay Idzes.