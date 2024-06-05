Erick Thohir Pastikan SUGBK Siap Gelar Pertandingan Timnas Indonesia vs Irak

STADION Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dipastikan siap menggelar pertandingan Timnas Indonesia vs Irak. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir.

Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak dalam lanjutan putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di SUGBK, Jakarta pada Kamis (6/6/2024) mendatang.

Laga tersebut bisa dibilang krusial mengingat Skuad Garuda membutuhkan tiga poin untuk lolos ke putaran ketiga. Saat ini, pasukan Shin Tae-yong diketahui berada di peringkat kedua klasemen Grup F dengan koleksi tujuh poin.

Satu hari menjelang pertandingan itu, Erick bersama jajaran PSSI meninjau kondisi lapangan SUGBK. Pria berusia 54 tahun itu memastikan kondisi SUGBK sudah siap dipakai untuk pertandingan krusial tersebut.

“Oke, oke. Ya recovery-nya baik. Karena tentu, ya tadi persiapannya sudah ada waktu cukup,” kata Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di SUGBK pada Rabu (5/6/2024).

Lebih lanjut, Erick mengapresiasi komitmen manajemen stadion untuk kepentingan Timnas Indonesia. Menurutnya, manajemen SUGBK mampu menyeimbangkan penggunaan stadion untuk timnas dan hiburan.