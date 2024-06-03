Timnas Irak Gelar Latihan Khusus Jelang Hadapi Timnas Indonesia, Antisipasi Teror SUGBK?

JAKARTA – Timnas Irak disebut menggelar latihan khusus jelang menghadapi Timnas Indonesia di matchday lima Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sesi tersebut akan dimulai tepat Senin (3/6/2024).

Irak akan bertamu ke kandang Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 6 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. Pertandingan itu akan menjadi peluang bagi Singa Mesopotamia untuk melanjutkan momentum positif di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Saat ini, Timnas Irak sudah memastikan tiket menuju putaran ketiga. Mereka berhasil meraih 12 poin dari empat kemenangan di Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Namun begitu, laga melawan Indonesia nampaknya tidak akan mudah. Musabab, tim besutan Shin Tae-yong itu sedang mengincar tiga poin untuk lolos ke putaran ketiga.

Ditambah lagi, suporter Timnas Indonesia dikenal militan sehingga menciptakan atmosfer yang angker di SUGBK. Untuk mengantisipasi hal ini, pelatih Jesus Casas menyiapkan latihan khusus untuk Zidane Iqbal dan kawan-kawan.

"Tim nasional Irak sebenarnya akan memulai latihannya besok, Senin, karena latihan akan mulai ditingkatkan secara bertahap hingga hari pertandingan Kamis depan," kata sumber Win Win, dikutip pada Senin (3/6/2024).