HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Bakal Dibuat Mati Kutu Timnas Irak Usai Ditahan Tanzania

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |17:02 WIB
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Bakal Dibuat Mati Kutu Timnas Irak Usai Ditahan Tanzania
Timnas Indonesia ditahan Timnas Tanzania 0-0 di laga uji coba jelang melawan Timnas Irak (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam sebut Timnas Indonesia bakal dibuat mati kutu Timnas Irak usai ditahan Timnas Tanzania. Sebab, skuad Garuda gagal mengalahkan tamunya.

Timnas Indonesia menggelar laga uji coba melawan Timnas Tanzania, Minggu 2 Juni 2024 sore WIB. Duel di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, tersebut berakhir dengan skor 0-0.

Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania

Laga itu digelar atas permintaan Shin Tae-yong. Sang pelatih ingin mengukur kebugaran pemain serta mematangkan persiapan jelang menghadapi Timnas Irak dan Timnas Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Maka, Shin tidak menganggap penting hasil pertandingan. Ia menegaskan hanya ingin melihat kondisi pemain secara keseluruhan saja pada pertandingan tersebut.

"Memang seperti apa yang dibicarakan sebelumnya, hasil tidak begitu penting,” tegas Shin dalam konferensi pers usai pertandingan, dikutip Senin (3/6/2024).

"Saya hanya ingin melihat keseluruhan kondisi pemain, fisik, dan juga lainnya," tandas pria asal Korea Selatan itu.

Halaman:
1 2
      
