Penyebab Shin Tae-yong Acak Nomor Punggung Pemain Timnas Indonesia saat Lawan Tanzania

Nomor punggung pemain Timnas Indonesia diacak Shin Tae-yong saat berhadapan dengan Timnas Tanzania (Foto: MPI/Isra Triansyah)

PENYEBAB Shin Tae-yong acak nomor punggung pemain Timnas Indonesia saat lawan Timnas Tanzania di laga uji coba, menarik untuk diulas. Sebab, hal itu cukup menjadi sorotan.

Timnas Indonesia menggelar laga uji coba melawan Timnas Tanzania, Minggu 2 Juni 2024 sore WIB. Duel di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, tersebut berakhir dengan skor 0-0.

Namun, ada satu hal yang mencuri perhatian. Shin mengacak nomor punggung pemain-pemain Timnas Indonesia!

Misalnya saja, Asnawi Mangkualam mengenakan nomor punggung 18. Padahal, pesepakbola Port FC itu lekat dengan nomor punggung 14. Nah, nomor tersebut dipakai Rafael Struick!

Ternyata, Shin punya alasan melakukan hal tersebut. Dalam jumpa pers usai laga, pelatih asal Korea Selatan itu sengaja melakukannya demi mengelabui mata-mata pihak calon lawan Timnas Indonesia.

“Memang sengaja dilakukan (acak nomor punggung) agar lawan tidak mudah untuk menganalisis kami,” kata Shin usai pertandingan, dikutip pada Senin (3/6/2024).