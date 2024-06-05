Klasemen Sementara Grup B Toulon Cup 2024 di Matchday Pertama: Timnas Indonesia U-20 Posisi Berapa?

Timnas Indonesia U-20 menempati posisi juru kunci di matchday pertama Grup B Toulon Cup 2024. (Foto: PSSI)

KLASEMEN sementara Grup B Toulon Cup 2024 di matchday pertama akan diulas Okezone. Sebanyak empat dari lima kontestan Grup B Toulon Cup 2024 melakoni laga pertamanya semalam.

Italia U-23 dipertemukan dengan Jepang U-19, sedangkan Timnas Indonesia U-20 menantang kontestan Olimpiade Paris 2024, Ukraina U-23. Hasilnya, Italia U-23 menang dramatis 4-3 atas Jepang U-19.

(Timnas Indonesia U-20 kalah 0-3 dari Ukraina U-23. (Foto: PSSI)

Salah satu gol Italia U-23 dicetak Gelandang Bologna Giovanni Fabian. Pesepakbola yang satu ini tampil brilian bersama Bologna di Liga Italia 2023-2024, yang mana mencetak lima gol dari 27 pertandingan.

Sementara itu, Timnas Indonesia U-20 dihajar Ukraina U-23 dengan skor 0-3. Kekalahan ini dinilai wajar karena Timnas Indonesia U-20 dihadapkan dengan tim yang secara pengalaman dan skill lebih baik ketimbang mereka.

Atas hasil ini, Ukraina U-23 untuk Sementara memuncaki klasemen Grup B dengan tiga angka. Disusul Italia U-23 di tempat kedua juga dengan tiga poin.

Berturut-turut di posisi tiga, empat dan lima diisi Panama U-23, Jepang U-19 dan Timnas Indonesia U-20 yang sama-sama belum mendapatkan poin. Selanjutnya, matchday kedua Grup B Toulon Cup 2024 digelar pada Kamis, 6 Juni 2024.