Kylian Mbappe Gabung, Iker Casillas Optimis Real Madrid Juara Liga Champions Lagi Musim Depan

MADRID – Hadirnya Kylian Mbappe di Real Madrid disambut baik oleh sang legenda, Iker Casillas. Mantan kapten Madrid itu pun optimis Los Blancos –julukan Madrid– bakal menjuarai Liga Champions ke-16 mereka pada musim 2024-2025 mendatang.

Real Madrid secara resmi mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Kylian Mbappe. Penyerang Timnas Prancis itu bakal berada di Stadion Santiago Bernabeu untuk lima musim kedepan.

Kylian Mbappe memang terus dikaitkan dengan Real Madrid dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan pada 2022, El Real hampir mendapatkannya tetapi penyerang berusia 25 tahun itu memilih untuk tetap bertahan bersama Paris Saint-Germain (PSG).

Sementara kedatangan Kylian Mbappe ke Real Madrid pun mendapatkan sambutan positif dari Iker Casillas. Ia memprediksi mantan timnya bakal mendapatkan gelar Liga Champions ke-16 bersama Kylian Mbappe.

"Selamat datang di klub terbaik di dunia! Tidak ada kata terlambat jika kebahagiaan itu baik. Bersamamu jalan menuju (gelar Liga Champions) 16 dimulai," tulis Iker Casillas dikutip dari X, Rabu (5/6/2024).