Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Line Up Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Ukraina U-23 di Toulon Cup 2024: Sem Yvel hingga Welber Jardim Starter!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |22:52 WIB
Daftar Line Up Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Ukraina U-23 di Toulon Cup 2024: Sem Yvel hingga Welber Jardim Starter!
Para pemain Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR line up Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Ukraina U-23 di Toulon Cup 2024 akan diulas dalam artikel ini. Sederet pemain terbaik Timnas Indonesia U-20 dimainkan sebagai starter dalam laga ini, di antaranya ada Sem Yvel hingga Welber Jardim yang jadi starter.

Ya, Timnas Indonesia U-20 akan segera memulai perjalanannya di Toulon Cup 2024 pada hari ini. Tergabung di Grup B, Welber Jardim cs akan melawan Italia, Jepang, Panama, dan juga Ukraina.

Timnas Indonesia U-20

Pada laga perdana Grup B, Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- akan melawan Ukraina U-23. Laga itu akan digelar Stade Jules-Ladoumegue, Vitrolles, Prancis, pada Selasa (4/6/2024) pukul 23.00 WIB.

Laga itu dipastikan bakal jadi tantangan berat bagi Timnas Indonesi U-20 karena bakal langsung menghadapi peserta Olimpiade Paris 2024, Timnas Ukraina U-23. Demi mendulang hasil manis, pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri menurunkan sederet pemain terbaiknya.

Untuk posisi penjaga gawang, Indra Sjafri memainkan Ikram Algiffari. Performa apik memang selalu berhasil ditunjukkan penjaga gawang muda Indonesia yang satu ini, termasuk kala membela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 yang berlangsung di Indonesia.

Beralih ke lini belakang, ada empat pemain yang dipasang Indra Sjafri. Di antaranya, ada pemain keturunan, yakni Welber Jardim dan juga Dion Markx. Kemudian, Iqbal Gwijangge dan Dony Tri Pamungkas juga siap mengawal lini belakang Timnas Indonesia U-20 dengan tangguh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189454/nova_arianto_memastikan_seleksi_untuk_timnas_indonesia_u_20_akan_adil-kLoY_large.jpeg
Nova Arianto Pastikan Seleksi Timnas Indonesia U-20 Adil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189451/nova_arianto_mengaku_sudah_mengantongi_15_20_nama_pemain_diaspora_anyar_untuk_timnas_indonesia_u_20-Nt4b_large.jpg
Nova Arianto Kantongi 20 Nama Pemain Diaspora Anyar untuk Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187724/nova_arianto-OmXy_large.jpg
Nova Arianto Naik Kelas Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20, Fadly Alberto Bangga Bukan Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3186957/john_herdman-hTMo_large.jpg
Profil John Herdman, Pelatih yang Disebut Telah Diwawancarai PSSI untuk Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655721/sea-games-2025-sikat-ubed-alwi-farhan-rebut-medali-emas-ke35-untuk-indonesia-thg.webp
SEA Games 2025: Alwi Farhan Rebut Medali Emas ke-35 untuk Indonesia, Ubed Perak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/timnas_indonesia_u_22_vs_myanmar_ivar_jenner.jpg
Akmal Marhali Bongkar Akar Gagalnya Timnas Indonesia U-22, Sentil Indra Sjafri dan Zainudin Amali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement