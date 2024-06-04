Daftar Line Up Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Ukraina U-23 di Toulon Cup 2024: Sem Yvel hingga Welber Jardim Starter!

DAFTAR line up Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Ukraina U-23 di Toulon Cup 2024 akan diulas dalam artikel ini. Sederet pemain terbaik Timnas Indonesia U-20 dimainkan sebagai starter dalam laga ini, di antaranya ada Sem Yvel hingga Welber Jardim yang jadi starter.

Ya, Timnas Indonesia U-20 akan segera memulai perjalanannya di Toulon Cup 2024 pada hari ini. Tergabung di Grup B, Welber Jardim cs akan melawan Italia, Jepang, Panama, dan juga Ukraina.

Pada laga perdana Grup B, Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- akan melawan Ukraina U-23. Laga itu akan digelar Stade Jules-Ladoumegue, Vitrolles, Prancis, pada Selasa (4/6/2024) pukul 23.00 WIB.

Laga itu dipastikan bakal jadi tantangan berat bagi Timnas Indonesi U-20 karena bakal langsung menghadapi peserta Olimpiade Paris 2024, Timnas Ukraina U-23. Demi mendulang hasil manis, pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri menurunkan sederet pemain terbaiknya.

Untuk posisi penjaga gawang, Indra Sjafri memainkan Ikram Algiffari. Performa apik memang selalu berhasil ditunjukkan penjaga gawang muda Indonesia yang satu ini, termasuk kala membela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 yang berlangsung di Indonesia.

Beralih ke lini belakang, ada empat pemain yang dipasang Indra Sjafri. Di antaranya, ada pemain keturunan, yakni Welber Jardim dan juga Dion Markx. Kemudian, Iqbal Gwijangge dan Dony Tri Pamungkas juga siap mengawal lini belakang Timnas Indonesia U-20 dengan tangguh.