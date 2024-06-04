Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dipercaya Jadi Kapten Timnas Italia di Euro 2024, Gianluigi Donnarumma Bilang Begini

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |03:00 WIB
Dipercaya Jadi Kapten Timnas Italia di Euro 2024, Gianluigi Donnarumma Bilang Begini
Kiper PSG, Gianluigi Donnarumma dipercaya jadi kapten Timnas Italia di Euro 2024. (Foto: Reuters)
ROMA - Kiper Paris Saint-Germain (PSG), Gianluigo Donnarumma merasa terhormat dan bangga karena dipercaya menjadi kapten dari Timnas Italia selama gelaran Euro 2024. Ia pun berjanji akan memberikan segalanya demi bisa membantu Italia berjaya di turnamen Piala Eropa tersebut.

Pelatih Timnas Italia, Luciano Spalletti mempercayakan Gianluigi Donnarumma sebagai pemimpin di lapangan. Sebelumnya, Ciro Immobile merupakan kapten Timnas Italia tetapi harus digantikan kiper berusia 25 tahun itu usai tak masuk dalam tim di Euro 2024.

Sementara Gianluigi Donnarumma sudah beberapa kali dipercaya sebagai kapten Timnas Italia saat tampil di UEFA National League A, FIFA Matchday, dan Kualifikasi Euro 2024. Kini, ia diberikan kesempatan penuh untuk memimpin rekan-rekannya dalam ajang tertinggi di benua Eropa tersebut.

Gianluigi Donnarumma pun mengaku bangga dipercaya, sebagai kapten Timnas Italia. Ia pun sudah belajar dari Giorgio Chiellini serta Gianluigi Buffon yang pernah menjabat kapten Timnas Italia.

Gianluigi Donnarumma

“Ban kapten memberi saya banyak tanggung jawab. Saya sangat bangga memakainya, ini sangat menyenangkan dan merupakan sebuah kehormatan," kata Gianluigi Donnarumma dikutip dari Football Italia, Selasa (4/6/2024).

"Saya mencoba untuk memberikan contoh, menjadi diri saya sendiri. Saya memiliki banyak contoh seperti Chiellini, Bonucci atau Buffon, jadi saya juga mengambil sesuatu dari mereka," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
