2 Mantan Klub yang Pernah Dibela Michael Essien Raih Trofi Musim 2023-2024

SEBANYAK 2 mantan klub yang pernah dibela Michael Essien sukses meraih trofi di musim 2023-2024. Kedua klub tersebut tidak lain adalah Real Madrid dan juga Persib Bandung.

Seperti diketahui, Michael Essien adalah mantan pesepakbola yang telah malang melintang membela banyak klub sepanjang karier sepakbolanya. Tercatat, ada 10 klub berbeda yang pernah pria asal Ghana bela selama aktif bermain.

(Michael Essien saat membela Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)

Beberapa klub diantaranya merupakan tim elite Eropa seperti Real Madrid, Chelsea, hingga AC Milan. Bersama klub-klub ini pula, Michael Essien sukses meraih banyak trofi bergengsi dalam karier sepakbolanya.

Kini Michael Essien tidak lagi aktif sebagai seorang pemain sepakbola. Ia memutuskan gantung sepatu setelah terakhir kali bermain untuk klub asal Liga Azerbaijan, Al Sabail.

Saat ini, ia tercatat sebagai asisten pelatih di sebuah klub asal Liga Denmark, Nordsjaelland. Meski sudah tidak aktif menjadi pemain sepakbola dan bekerja di klub yang asing baginya, Michael Essien tetap senantiasa memperhatikan mantan-mantan klubnya.

Terlebih, dua mantan klubnya, yakni Real Madrid dan Persib Bandung sukses meraih trofi di musim 2023-2024 ini. Real Madrid sukses meraih dua trofi sekaligus di musim ini.

Pertama, Los Blancos sukses memenangkan gelar La Liga musim 2023-2024. Ini merupakan gelar liga ke-36 yang diraih klub ibukota Spanyol itu sepanjang sejarah. Hal ini juga semakin menjauhkan mereka dari kejaran rival abadi mereka, Barcelona dengan 27 gelar.