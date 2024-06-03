Kisah Henhen Herdiana yang Hampir Gagal Ikut Persib Bandung Juara Liga 1 2023-2024

BEK kanan Persib Bandung, Henhen Herdiana mengaku tidak bisa berkata-kata setelah ikut membawa timnya juara Liga 1 2023-2024. Bahkan dia mengaku sampai meneteskan air mata.

Menurutnya, prestasi juara Liga 1 2023-2024 ini merupakan takdir. Apalagi dia hampir gagal ikut membawa Maung Bandung ini juara setelah dipinjamkan ke Dewa United pada awal musim.

Namun memasuki putaran kedua, Henhen Herdiana kembali dipanggil untuk membela Persib Bandung. Sebab tim asuhan Bojan Hodak ini tidak memiliki bek kanan setelah I Putu Gede Juni Antara memutuskan hengkang dengan kembali membela Bhayangkara FC.

“Jalan menjadi juara mungkin sudah jadi takdir, terutama doa yang paling kuat dari orang tua. Henhen cuma bisa berusaha, selebihnya orang tua yang lebih memberi pengaruh, saya merasa bangga bisa memberikan tenaga, pikiran dan waktu buat berjuang bersama-sama,” ungkap Henhen Herdiana, Minggu (2/6/2024).

Bek bernomor punggung 12 ini semakin senang lantaran prestasi ini mendapatkan sambutan hangat dari Bobotoh. Setidaknya jutaan Bobotoh mengawal kepulangan tim dari Madura di mulai dari kedatangannya di stasiun Kereta Cepat Whoosh di Padalarang Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga Gedung Sate yang menjadi tempat akhir dari gelaran konvoi juara Persib pada Sabtu (1/6/2024).

“Tapi dengan kondisi badan yang lelah, ngeri juga. Konvoi jam 1 sampai sini jam 6. Tapi ya itu lah. Ya bahagia lah. Siapa yang gak bahagia pulang ke rumah sendiri, disambut keluarga, memberikan kebahagiaan buat masyarakat,” tuturnya.