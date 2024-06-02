Hasil Persija Jakarta vs Selangor FC di Final RCTI Premium Sports 2024: Tumbang 0-1, Macan Kemayoran Jadi Runner-up

JAKARTA – Hasil Persija Jakarta vs Selangor FC di final RCTI Premium Sports 2024 sudah diketahui. Duel di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Jakarta, Minggu (2/6/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-1 bagi tim tamu.

Gol tunggal Alvin Mateus (2’) sukses memberikan kemenangan bagi Selangor FC. Persija harus puas finis sebagai runner-up turnamen RCTI Premium Sports 2024.

Jalannya Pertandingan

Selangor FC langsung tancap gas sejak menit awal. Dan hasilnya pun langsung berbuah manis pada menit ke-2 setelah tandukan Alvin Mateus Fortes sukses menjebol gawang Persija.

Persija yang kecolongan gol cepat mencoba untuk merespon gol tersebut. Namun, tim yang dinahkodai Ferdiansyah masih cukup kesulitan untuk menjebol pertahanan kokoh The Red Giants -julukan Selangor FC.

Selangor FC baru mendapatkan kembali peluang emas di menit 41 lewat tendangan bebas yang dieksekusi Yohandry Jose Orozco. Setelah itu, pertandingan kembali berjalan sengit.

Macan Kemayoran mendapat peluang di menit-menit akhir tepatnya menit 45 lewat tendangan jarak jauh Resa Aditya. Pada akhirnya, Selangor FC unggul sementara 1-0 atas Persija di babak pertama.

Usai turun minum, Persija bermain lebih agresif guna mengejar ketertinggalannya. Namun serangan yang mereka lancarkan masih terlalu polos sehingga dapat diamankan dengan mudah oleh lini pertahanan Selangor FC.

Macan Kemayoran terus menggempur pertahanan The Red Giants. Sementara sang lawan praktis memanfaatkan serangan balik cepat. Namun sampai pertandingan memasuki menit 70 belum ada tambahan gol yang tercipta.