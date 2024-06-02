Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Foto Bareng, Jose Mourinho Goda Jude Bellingham Gabung Fenerbahce

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |11:35 WIB
Foto Bareng, Jose Mourinho Goda Jude Bellingham Gabung Fenerbahce
Jude Bellingham ajak Jose Mourinho foto bersama. (Foto: Reuters)
LONDON – Eks pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, menggoda Jude Bellingham untuk gabung Fenerbahce. Hal itu disampaikan usai Jude Bellingham meminta foto bareng Mourinho.

Diketahui, Mourinho saat ini memang menukangi Fenerbahce. Dia dikontrak oleh tim asal Turki itu sampai 2026.

Real Madrid juara Liga Champions 2023-2024

Kendati demikian, Jude Bellingham masih terikat kontrak jangka panjang bersama Los Blancos -julukan Real Madrid. Sebab, kontrak pemain itu sampai 2029.

Godaan Mourinho kepada Bellingham setelah laga Real Madrid melawan Borussia Dortmund yang berkesudahan dengan skor 2-0 dalam final Liga Champions 2023-2024. Laga itu dimainkan di Stadion Wembley, Minggu (2/6/2024) dini hari WIB.

Selepas laga, Bellingham pun merayakan gelar juara itu bersama timnya dan juga ibunya yang hadir. Namun, di saat itu, ada momentum ibunya meminta difoto bersama Mourinho yang turut hadir dalam laga tersebut.

1 2
      
