Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Tanzania Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Sore Ini, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Tanzania jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Tanzania di laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion Madya, Jakarta pada Minggu (2/6/2024) mulai pukul 16.00 WIB.

Laga ini merupakan persiapan terakhir Timnas Indonesia sebelum ambil bagian di dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024).

(Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

Demi mendapatkan hasil positif kontra Irak dan Filipina itulah, PSSI memberi Kesempatan Shin Tae-yong untuk mematangkan strateginya. Caranya dengan mendatangkan tim peringkat 119 dunia, Tanzania, ke Indonesia.

Tanzania sendiri bukanlah tim sembarangan. Mereka Diperkuat sejumlah pemain yang merumput di Eropa. Beberapa di antaranya Kelvin John (KRC Genk) dan Novatus Dismas (Shakhtar Donetsk).

Lantas, bagaimana respons Shin Tae-yong jelang pertandingan nanti sore? Kemenangan bukan target utama dari pelatih asal Korea Selatan ini.

“Untuk match melawan Tanzania, lebih penting meningkatkan performa dan uji coba fisik para pemain supaya bisa bermain lawan Irak dengan 90 menit penuh daripada melihat hasil,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Tanzania.