Bicara Target Hadapi Timnas Indonesia, Pelatih Tanzania: Ingin Cari Pengalaman Berbeda

HEMED Suleiman selaku pelatih Timnas Tanzania berbicara mengenai target timnya saat menghadapi Timnas Indonesia. Kata dia, laga ini akan memberikan pengalaman berbeda bagi anak asuhnya dan dia yakin hal itu bakal berguna bagi perkembangan mereka.

Timnas Tanzania akan berhadapan dengan Tim Merah-Putih dalam sebuah laga persahabatan. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Minggu (2/6/2024) pukul 16.00 WIB di Stadion Madya, Senayan, Jakarta.

Bagi kedua tim, ini merupakan pertandingan persiapan menjelang laga lanjutan babak Kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak dan Filipina di Jakarta pada 6 dan 11 Juni mendatang.

Sedangkan Tanzania bakal melakoni satu pertandingan saja. Mereka akan bertandang ke markas Zambia pada 11 Juni nanti.

Hemed Suleiman pun membeberkan bahwa target timnya melawan Skuad Garuda bukanlah soal hasil. Akan tetapi, dia ingin pasukannya mendapatkan pengalaman baru bermain di Asia karena menurutnya itu akan berpengaruh dalam perkembangan mereka.

"Kami butuh rasa yang berbeda dalam bermain, normalnya kami bermain di Afrika, sekarang di Asia, bulan lalu kami di Eropa," kata Suleiman dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (1/6/2024).