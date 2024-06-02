Alasan Eks Bomber Persik Kediri Flavio Silva Resmi Gabung Persebaya Surabaya

ALASAN eks bomber Persik Kediri, Flavio Silva, resmi gabung Persebaya Surabaya terungkap. Menurutnya, Persebaya merupakan tim besar dan memiliki basis suporter terbesar di Indonesia.

Ya, Flavio Silva resmi merapat ke Persebaya jelang Liga 1 musim 2024-2025. Pernyataan itu diumumkan resmi oleh manajemen Persebaya melalui laman resmi klub.

Rekam jejak mentereng Flavio pada musim pertamanya bersama Persik Kediri, membuat Persebaya terpikat. Memang sepanjang musim 2023-2024, pesepakbola berusia 28 tahun ini mampu melesakkan 23 gol dan 4 asisst dari 29 pertandingan yang dijalani dengan 2.431 menit bermain.

Catatan istimewa pada musim pertama bermain di Indonesia milik Flavio memang mentereng. Bahkan, Flavio sempat bersaing ketat dengan bomber Persib Bandung, David Da Silva, dalam perebutan titel top skor Liga 1. Tetapi akhirnya, Da Silva menyalipnya dengan koleksi 26 gol.

Pemain jebolan Benfica di Liga Portugal ini juga mempunyai versatilitas atau kemampuan bermain di tiga posisi di lini serang. Hal ini yang menguntungkan Persebaya Surabaya. Manajemen Persebaya pun langsung memagari Flavio dengan kontrak dua musim hingga musim 2025-2026 berakhir.

Flavio mengaku senang bergabung dengan tim yang memiliki sejarah panjang di kancah persepakbolaan Indonesia. Ia tahu Persebaya merupakan tim besar dan memiliki basis suporter terbesar di Indonesia.

”Saya senang bergabung dengan Persebaya. Saya tahu ini klub besar, punya sejarah panjang dan organisasi klub yang bagus. Saya berharap bisa memberikan yang terbaik, membantu Persebaya mencapai prestasi tertinggi,” kata Flavio, usai penandatanganan kontrak, dikutip dari laman resmi Persebaya.

Saat ini, Flavio sudah tinggal di Surabaya. Di saat pemain asing pulang ke negara asalnya, ia tetap di Indonesia karena anak keduanya baru lahir beberapa pekan lalu.

”Karena di Surabaya, jadi saya siap kapan pun Coach Paul (Munster) akan memulai latihan. Saya juga sudah berbicara dengan Coach Paul, dan sudah mengerti apa yang pelatih dan Persebaya mau,” ucap Flavio.