HOME BOLA LIGA CHAMPION

Tantang Borussia Dortmund, Nacho Pede Real Madrid Bakal Sabet Gelar Juara Ke-15 Liga Champions

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |13:24 WIB
Tantang Borussia Dortmund, Nacho Pede Real Madrid Bakal Sabet Gelar Juara Ke-15 Liga Champions
Para pemain Real Madrid kala berlaga. (Foto: Reuters)
LONDON – Pemain Real Madrid, Nacho Fernandez, menatap penuh optimis laga melawan Borussia Dortmund di final Liga Champions 2023-2024. Dia yakin Madrid bisa keluar sebagai kampiun sehingga memastikan diri meraih gelar juara ke-15 Liga Champions.

Nacho memastikan Madrid sangat bersemangat untuk memainkan laga tersebut. Persiapan matang pun sudah dilakukan Los Blancos -julukan Real Madrid- untuk melawan Borussia Dortmund.

Real Madrid

"Saya mempunyai keyakinan penuh terhadap tim ini dan kami akan menuju final dengan penuh semangat dan ambisi," kata Nacho Fernandez, dilansir dari laman Real Madrid, Sabtu (1/6/2024).

"Kami sangat menghormati lawan kami. Namun kami juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi karena musim yang kami lalui sangat spesial," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
