Efek Domino Kylian Mbappe Gabung Real Madrid, Rodrygo Merapat ke Manchester City?

Kylian Mbappe ramai diisukan bakal segera merapat ke Real Madrid. (Foto: Reuters)

EFEK domino hadir andai Kylian Mbappe benar gabung Real Madrid. Kabarnya, Penyerang Los Blancos -julukan Real Madrid, Rodrygo Goes, akan hengkang dari tim untuk merapat ke Manchester City.

Sebagaimana diketahui, Kylian Mbappe hampir dipastikan akan bergabung dengan Real Madrid mulai musim depan. Bintang Prancis itu akan dipinang secara gratis dari Paris Saint-Germain (PSG).

Rumor itu semakin menguat dengan kabar hubungan Mbappe dan manajemen PSG yang memburuk. Tentu saja, kedatangan Mbappe akan berefek cukup besar dengan barisan lini serang Los Blancos.

Menurut laporan Goal Internasional, Sabtu (1/6/2024), kedatangan Mbappe akan menciptakan efek domino. Bintang Brasil Rodrygo dikabarkan akan ditawar oleh Manchester City pada bursa transfer musim panas mendatang.