HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Final Liga Champions 2023-2024 Real Madrid vs Borussia Dortmund Malam Ini

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |10:00 WIB
Jadwal Final Liga Champions 2023-2024 Real Madrid vs Borussia Dortmund Malam Ini
Para pemain Real Madrid kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

JADWAL final Liga Champions 2023-2024 Real Madrid vs Borussia Dortmund malam ini akan diulas dalam artikel ini. Laga partai puncak itu diketahui akan digelar di Stadion Wembley, Inggris, pada Minggu 2 Juni 2024 pukul 02.00 WIB.

Ya, ajang Liga Champions 2023-2024 sudah memasuki partai puncak. Di final, Real Madrid tentu saja jadi tim yang paling difavoritkan juara. Sebab, mereka sudah punya banyak pengalaman merebut gelar juara di ajang bergengsi itu.

Real Madrid

Real Madrid total 14 kali juara Liga Champions. Pencapaian ini membuat klub berjuluk Los Blancos itu jadi tim dengan koleksi gelar juara terbanyak di Liga Champions. Madrid sendiri terakhir merebut gelar juara Liga Champions pada musim 2021-2022.

Kondisi Madrid berbeda jauh dengan Borussia Dortmund dalam berkiprah di pentas Liga Champions. Dortmund diketahui sudah lama sekali tak merasakan perayaan juara Liga Champions.

Borussia Dortmund baru satu kali saja menjadi kampiun di ajang itu. Pencapaian itu tepatnya pada musim 1996-1997.

Setelah itu, Dortmund berhasil menembus partai final sekali lagi, yakni pada musim 2012-2013. Sayangnya, mereka harus puas menjadi runner-up kala itu karena kalah dari Bayern Munich di partai final dengan skor tipis 1-2.

Meski berbeda drastis, pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, tetap merendah. Dia tidak ingin timnya dianggap sebagai favorit dalam pertandingan final Liga Champions 2023-2024.

